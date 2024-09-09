退休金算盤／勞保投保年資 凸顯「早退」現象
現在退休勞工的勞保老年年金究竟領多少？勞保局統計顯示，2023年底有逾174.2萬退休勞工領取勞保老年年金，平均月領18,824元，已接近1.9萬元水準；其中，已有逾四成二月領2萬元以上，更有近4,000名勞工月領4萬元以上。不過，整體勞工平均投保勞保年資低於30年，反映勞工有過於早退的現象。
根據勞保局的統計資料顯示，2023年底已有逾174.2萬退休勞工領取勞保老年年金，平均月領金額已來到18,824元，較2022年增加530元；占目前勞保最高投保薪資45,800元的四成。其中，男性平均月領20,121元，女性月領17,740元。
若觀察月領金額的分布情況，統計顯示，有逾五成七退休勞工月領不到2萬元；其中，約有四成七、最多勞工月領1萬元至2萬元之間；另有約一成月領不到1萬元。
然而，已有逾四成二退休勞工月領2萬元以上，比率逐年增高。其中逾三成六月領2萬元至3萬元之間，逾6%勞工月領3萬至4萬元；另有3,964位勞工月領4萬元以上，羨煞所有勞工。
整體來說，隨著勞工投保年資逐漸拉長，勞保老年年金會愈領愈多，若和2022年相較，月領2萬元以下占比呈逐步下降，下降約四個百分點；而月領2萬元以上占比則呈逐漸增加，增加了4個百分點，預計再過二年，月領2萬元勞工將會過半。
換言之，隨著投保年資增加，加上投保薪資較高的勞工退休，逐年提高老年年金金額，未來此趨勢會愈來愈明顯。
勞保局統計顯示，2023年底領勞保老年年金勞工平均投保年資僅29.72年，低於30年，較2022年才增加0.26年。一般來說，社會保險制度的合理年資為40年。但現在月領勞保老年年金的平均投保年資低於30年，代表台灣勞工太早退。
勞保統計顯示，2023年底男性平均投保年資30.21年，女性則為29.3年。
在目前領勞保老年年金174.2萬人中，僅7.3%、約12.7萬名勞工投保年資超過40年，換言之，近九成三退休勞工年資少於40年。
其中，投保年資中，以近48.5萬人勞保年資在30至34年為最多，占27.8%；其次為43.7萬人年資落在25至29年，占25.1%。另有24萬人年資落在20至24年，占13.8%。更有逾一成、約17萬人，年資低於20年。另外，投保年資35至39歲約有28萬人、占16.1%。
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