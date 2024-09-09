專家教你保／三族群規劃長照險 有眉角

經濟日報／ 王德仁
南山人壽商品行銷推廣部協理王德仁。南山人壽／提供
南山人壽商品行銷推廣部協理王德仁。南山人壽／提供

高齡化與少子化趨勢，提升民眾的長照風險意識，長照險投保率雖然逐年上升，於2023年底來到4.53%，但整體投保率仍偏低。

南山人壽作為長照險市占率第一的領導品牌，持續呼籲國人關注長期照顧保障，從南山人壽保戶的長照險投保現況分析，可以發現保戶的長照險平均保額僅新台幣33.4萬元，且只有9%的人同時擁有二張以上長照險，顯示實際長照保障額度及投保率仍然偏低。

南山人壽給民眾的長照險投保建議 圖／經濟日報提供
南山人壽給民眾的長照險投保建議 圖／經濟日報提供

南山人壽分析理賠統計發現，長照最常見的理賠原因依序為失智症、腦中風、帕金森氏症，建議多留意相關疾病。此外，不只高齡者存在長照風險，有14.5%的理賠發生在41歲至50歲的中壯年族群，提醒民眾長照風險不分年齡，應破除迷思，從40歲開始為長照預備金做準備，透過保險轉嫁風險，鎖住人生黃金期最佳狀態。

趁早投保長照險，不只是對未來的自己負責，也能夠避免造成家人的負擔。南山人壽建議各族群可依需求及預算做規劃，年輕族可能因意外事故導致失能，為避免龐大照顧費用對家庭經濟造成重大壓力，如有預算考量，可先透過1年期定期型長照險，建構長照基礎保障，規劃風險防護網。

三明治族肩負照顧家庭的責任，可考慮兼具身故保障的長照商品，留愛家人。樂齡族可優先選擇長照一次給付保險金較高額，或強化失智保障的長照險商品，使資金運用更靈活，減輕照護服務的經濟壓力，享受更優雅的照顧品質。

以購買保額新台幣33萬元的「南山人壽溢路相守2長期照顧保險（HRLTC2）」為例，長期照顧給付（包含一次給付及分期給付）最高可領約新台幣581萬元。然而，反觀南山人壽2023年發布的「超高齡社會跨世代需求痛點調查報告」，逾20%民眾認為需具備超過新台幣1,000萬元的準備金才足以因應老年長照需求，甚至有7%民眾表示新台幣2,000萬元也不足夠，顯示民眾實際上的長照準備金水準與理想狀況仍有段差距。

（本文由南山人壽商品行銷推廣部協理王德仁提供，記者陳美君採訪整理）

南山人壽 新台幣 長照

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