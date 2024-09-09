微型電動二輪車納入網路投保 擴大普惠金融

微型電動二輪車過往不用考照、不用掛車牌，容易購買，成為過往包括移工在內偏好的交通工具，但因為事故與傷亡人數增加，今年11月30日前全面實施投保掛車牌才能上路，產險業者為了達到普惠金融，多半已經將微型電動二輪車納入網路投保的保單項目中。

今年上半年網路投保車險數量顯著成長的富邦產就指出，今年上半年機車險成長超過三成，即便30歲到50歲網路投保比重最多，但50歲以上網路投保的車主，仍有接近兩成比例是投保機車險。

因此，因應網路投保平台投保車險的接受度與需求持續攀升，富邦產險指出，不只提供傳統汽機車車主投保，也全面涵蓋電動機車和微型電動二輪車，且為慶祝網路投保平台車險上線，9月30日前網路投保刷富邦卡，可再享最高2%刷卡回饋，合計最高可享12%保費優惠。

國泰產同樣希望擴大普惠金融，推出的友善網頁計畫獲得正面回饋，因此今年擴大運用在更多網路投保險種，包括微型電動二輪車強制險、旅遊國內外旅遊險等，以服務更多有網投需求的數位弱勢族群。另外，中信產的微型電動二輪車也提供網路投保方式。

中信產則提醒，無論是汽車、機車或是微型電動二輪車所投保的強制險，必須要注意到期時效，假設強制險到期，連續通知後還是沒有續保，逾期六個月之後，車輛牌照將會被註銷，提醒車主必須要注意強制險是否到期，通常在到期一個月之前，保險業者就會發出續保通知，建議取得通知要盡速完成續保。