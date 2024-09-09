微型電動二輪車 快保強制險

2022年11月30日起，道路交通管理處罰條例以及強制車險，正式將微型電動二輪車納管以及納保，但提供舊車主兩年過渡期以完成投保以及領牌，截止時間將至，金管會與產險業者呼籲盡速完成領牌與投保，否則11月30日開始，沒領牌照上路至少罰1,200元，沒保強制險違規至少罰750元。

產險業者保守估計，目前應至少有逾六成到七成微型電動二輪車車主，沒有投保也沒有掛牌，建議舊有車主如果遺失出廠證明，可以到原先購買車子的經銷商要求補開證明，假設車子已經改裝，則需要恢復，並且投保強制險，才能辦理掛牌作業。

微型電動二輪車投保相關知識 圖／經濟日報提供

根據金管會最新統計，相關微型二輪電動車投保件數，從2022年底的2.1萬件，至今年5月底增加至15.6萬件。

微型二輪電動車指的是以電力為主，時速上限每小時25公里，車重不包含電池在40公斤以下或是含電池在60公斤以下的電動二輪車車輛，由於使用車主愈來愈普及，因此2022年決定納入投保強制險範圍，以保障用路人安全，對政府而言，納入管理可以讓用路人分散不幸發生交通意外事務的風險補償，強制險每人傷害醫療費用給付最高20萬元，失能給付按失能等級最高200萬元、死亡定額給付200萬元。

產險業者指出，所謂2022年11月30日的期限，指的是微型電動二輪車的出廠日期，假設是出廠已經超過一年以上車輛，強制險可以選擇1年期、2年期或是3年期，保費分別為563元、971元以及1,358元，如果一次投保3年期保費、平均每年保費僅453元，還比罰鍰便宜；假設是新車強制險則要投保3年期。

部分業者提供網路投保優惠，國泰產險的微型電動二輪車網路投保優惠保費，落在60元到100元，折抵後，3年期保費優惠保費為1,258元；泰安產險提供的保費優惠，1年期到3年優惠保費落在80元到120元之間，網路投保最高可以優惠120元保費，折抵後，3年期保費優惠後為1,238元。