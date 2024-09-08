櫃買徵才活動倒數 動作要快
櫃買中心招募人才報名進入倒數計時，網路報名只到12日，本次招募會計審計、財務金融、應用系統開發及主機管理等四類人員，希望各界精英加入櫃買團隊。
櫃買中心打造創櫃板、興櫃及上櫃等多層次市場架構，至今已扶植2,500家企業進入資本市場，並積極推動永續發展債券市場，協助企業落實永續發展及邁向低碳轉型。隨全球經濟數位化日漸蓬勃，運用金融科技強化資安監理效能，提升市場營運韌性，以接軌國際，也成為櫃買中心未來的重點工作。
櫃買中心致力建構友善的職場環境，重視員工身心健康及職涯發展。櫃買員工除享有勞、健保及團保，另提供交通與伙食津貼、獎金、退休金、旅遊補助、托兒津貼、及子女教育補助等福利，以及多元化教育訓練。
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