智慧經營／兆豐投信許士振帶人 要有容錯空間

兆豐投信計量投資部主管許士振是2022年6月來到兆豐投信，之前待過元大投信、元大證券，在元大證券時期也曾派駐過香港，後來跟隨兆豐投信總經理黃大川來到兆豐投信，由於他是國立成功大學統計學系碩士，擔任計量投資部研究工作可說是充分發揮所長。

上下一心做對的事

在管理上，許士振說團隊成員大部分都非常年輕，不到30歲，帶領這一個有活力的部門，他最重視的是大家的方向要一致，只要做好該做的事，他不會去管上下班的時間，更不會因為成員犯錯就予以苛責。

許士振認為，帶人要有容錯的空間，只要之後不要再犯同樣的錯誤就好。若團隊成員能夠認同他的理念，也能減少內耗。在指導跟分配工作上，他絕對不藏私，例如流程A、B、C，他會讓每個成員都輪流負責，才能學會完整的歷程。成員有所成長，他笑說那他這個主管就可以相對輕鬆。

許士振覺得在兆豐投信最大的成就感是從指數授權開始，見證一檔接一檔的ETF「出生」，雖然可能先天體質比不上別家，不過在細心照顧呵護之下，規模也能逐漸成長。

兆豐投信目前有六檔ETF商品，有市值型、龍頭等權重，永續高股息型、電子高息等權及產業型，而第一檔債券ETF也蓄勢待發。

對投資商品的趨勢看法上，許士振指出，就像兆豐選在這個時間點推出債券ETF，時機是聯準會幾乎確定會在9月降息，債券價格來到歷史相對低點，債券商品終於等到最好的進場時機，可以兼顧息收與未來資本利得，讓投資人用最穩健的方式賺到錢。

「在ETF這塊目前最為競爭的領域，最大的挑戰就是品牌」。許士振指出，目前光是ETF檔數已經超過250檔，品牌優勢造成大者恆大，加上外商資產管理公司也陸續搶進，如何打造出自己ETF品牌的特色，並且讓更多投資人知道，就成了經營上重要的課題。

每一檔產品的維護都是在經營品牌，許士振希望ETF的市場共好，可以讓客戶真的認識商品，而不是只知道買高股息型。高股息ETF不是對每個年齡階段的人永遠都是好商品，例如年輕人更應該買市值型的ETF，才能獲取更多的資本利得。

多重資產商品聚焦

接下來規劃新產品的方向，第4季預定推出多重資產基金，2025年若主動式ETF開放，也會規劃海外、主題或區域等商品，多重資產ETF也是規劃的方向之一。

在金融業工作，面對職場上的壓力不小，許士振平日紓壓的方式除了偶爾打麻將、品嘗美食，跟家人一起旅遊，也是他放鬆的方式。

對於子女的教育方面，他覺得品行、人格、價值觀，不要走偏更重要，倒不會去逼迫子女一定要拚命唸書考上好學校或未來一定要有多大的成就，畢竟每個角色都要有人擔任，當個平凡的人也沒什麼不好。