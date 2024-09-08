新竹企經會12日舉辦「誠信原則與內線交易」講座
新竹市企業經理協進會將於9月12日舉辦「企業經理人及員工應有的法律常識（誠信原則與內線交易）」講座，邀請常在國際法律事務所初級合夥人李宛珍律師主講。
主辦單位表示，2024新竹企業協會「公司治理委員會」講座，將就：誠信原則只是道德規範？企業經理人及員工在執行職務過程中獲悉對股票價格有重大影響的消息，對其股票買賣行為有何影響？法律對企業經理人及人員之行為或投資決定，定有若干規範，以達到維護企業利益與交易公平進行探討。講座將以誠信原則及內線交易為主題，說明企業經理人及員工應注意的規範及風險。
講座時間9月12日下午14:00-15:30 （13:30開始報到），地點為新竹企經會會所（雲智匯大樓）新竹市東區慈雲路118號4樓之3。報名網址為https://forms.gle/7W2Vduzh1YaVxUoi9
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