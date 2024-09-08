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台幣貶值 壽險業海外投資飛越23兆元創史上新高

中央社／ 台北8日電
截至今年7月底壽險業持有海外投資規模飛越新台幣23兆元大關，創史上新高，新台幣單月狂貶3.86角，推升海外投資帳面金額是一大主因。圖／聯合報系資料照片
截至今年7月底壽險業持有海外投資規模飛越新台幣23兆元大關，創史上新高，新台幣單月狂貶3.86角，推升海外投資帳面金額是一大主因。圖／聯合報系資料照片

金管會統計，截至今年7月底壽險業持有海外投資規模飛越新台幣23兆元大關，創史上新高，新台幣單月狂貶3.86角，推升海外投資帳面金額是一大主因。同時間壽險業持有國內外現金水位合計上升至9520億元，創18個月新高。

今年7月熱錢撤退，美元兌新台幣單月勁揚1.19%，推升壽險業海外投資帳面金額，根據金管會最新統計，截至今年7月底止，加計國際板債及外幣保單在內的壽險業海外投資規模達23兆65億元，創史上新高，月增1%，占可運用資金高達7成。

其中，壽險業持有國際板債部位連2個月走升，7月底達5兆4549億元，月增1.35%，持有規模占可運用資金達16.6%。

股市投資方面，截至今年7月底整體壽險業持有國外股票金額達4645億元，單月驟減14.77%，占可運用資金比降至1.4%，月減0.3個百分點；持有國內股票部位為1兆8269億元，亦月減6.96%，占可運用資金比降至5.6%，月減0.4個百分點。

大型壽險業者指出，7月美股高檔震盪，台股單月跌幅亦達3.62%，但仍有把握波段操作，在美台股市高點均有伺機實現投資獲利。因大型壽險業者逢高調節股票部位，7月壽險業持有國內外股票部位雙雙呈減降態勢。

根據金管會統計，截至今年7月底止，壽險業持有國內債券ETF規模達1兆6724億元，月增4.37%，占可運用資金比攀升至5.1%，配比創至少逾3年新高。

在股海實現資本利得加上部分現金股息入袋下，今年7月底整體壽險業持有海內外現金水位合計上升至9520億元，創近18個月新高，月增7.55%。

壽險業 新台幣

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