虛擬通貨公會自律規範月底出爐 違規擬處50萬違約金

金管會納管虛擬通貨事業，委外研究專法報告預計本月底送至金管會，同時虛擬通貨公會也正加緊腳步訂定自律規範，同樣可望於9月底出爐。為打擊詐騙，自律規範規劃納入與檢警調聯防機制，違反自律規範最重可處新台幣50萬元違約金。

行政院指定金管會擔任具金融投資或支付性質虛擬資產平台主管機關，金管會採漸進式監理，於2023年第3季公布指導原則後，督促業界於今年6月正式成立中華民國虛擬通貨商業同業公會（VASP公會），目前正輔導業界制定自律規範，未來將走向專法。

虛擬通貨公會目前如火如荼制定自律規範，預計將於本月底出爐，待金管會核備後，估計可望於今年第4季正式上路。據了解，公會自律規範鎖定防制洗錢、打擊詐騙、消費者保護及強化業者自身管理等4大重點，以期符合金管會對阻詐、反洗錢與保護消費者權益的要求。

其中，為強化消費者保護，自律規範對業者在契約訂定、資訊揭露、廣告招攬均作出要求，並要求制定消費爭議申訴處理程序；另為強化業者管理，自律規範要求業者對資安、冷熱錢包私鑰建立管理制度，業者並應訂定商品上下架審查原則且納入內控，配合洗錢防制法要求，自律規範亦明定客戶資產與平台資產應分離保管。

為避免虛擬通貨成為詐騙利用管道，公會自律規範亦配合詐欺犯罪危害防制條例（打詐專法）要求，預計將納入虛擬通貨業者與檢警調聯防機制，後續將再配合金管會年底出爐的打詐子法，進一步精進自律規範內容。

知情官員解釋，所謂檢警調聯防機制，即業者會與檢警調保持雙向溝通，若有疑涉詐騙異常態樣，可主動提供情資給檢警調參考，若檢警調向業者調資料，業者亦有義務配合辦理。

根據公會目前研議，若違反自律規範，將可處新台幣5萬元以上、50萬元以下違約金，或要求注意改善、糾正、警告、限期改善、要求適當處分從業人員、會員停權或部分停權、撤銷或暫停會員資格等。

除了虛擬通貨公會自律規範可望於9月底出爐、第4季正式上路外，金管會委外研究專法報告亦預計於9月底送入金管會，金管會將於今年底前提出專法草案，並依程序辦理法規預告與公聽會蒐集外界意見，2025年6月前會將虛擬通貨專法草案報至行政院。

根據金管會證期局揭露，截至今年7月5日止，已有26家虛擬通貨業者向金管會完成洗錢防制法令遵循聲明，其中包括由台灣大哥大100%轉投資的子公司富昇數位股份有限公司在內。