凌忠嫄：三引擎並進 盼台灣金控為公股獲利真正龍頭

台灣金控專訪2

領軍台灣金控，新任董事長凌忠嫄首重綜效。台灣銀行盈餘續創高峰之餘，要成為其餘集團子公司後盾，挹注台銀人壽增資，以利商品結構轉型與IFRS 17接軌，同時提升台銀證券商品競爭力，吸引客戶與資金，3大經營版圖齊頭並進，長期目標是在獲利面將台灣金打造成真正的公股龍頭。

凌忠嫄原為彰化銀行董事長，因政府借重其長才，今年8月轉戰至經營版圖橫跨銀行、人壽保險、證券的台灣金控，所管理的資產規模從新台幣3兆元躍升為逾5兆元，上任不到一個月隨即接受中央社專訪。

她直言，台灣金長年被外界視為具象徵意義的龍頭，但領頭地位也應要反映到獲利層面上，因此她期許設定的長期目標，是要成為真正的公股獲利龍頭。

今年台銀受惠企金和房貸、財富管理等消金業務成長，以及股市創高挹注財務操作收益，凌忠嫄指出，前8月稅前盈餘仍達242.81億元、為近年來同期新高水準，年成長28.7%，全年續創新高可期，且近來軍公教退休優存利息補貼等政策性負擔漸漸收斂，台銀真實的獲利能力可望逐步顯現。

凌忠嫄進一步表示，台銀除是集團獲利主幹，還須是台灣金其他子公司的「最強後盾」。

舉例台銀人壽前身的中央信託局人壽保險處，早年銷售不少高利率保單，導致台銀人壽成立後就得背負利差損，凌忠嫄指出，正是因為台銀的獲利表現佳，讓金控有本錢為台銀人壽增資，資本適足率（RBC）達法定水準後，才可因應經濟情勢變化與客戶需求，開發新商品，實現結構轉型。

凌忠嫄也強調，在高度競爭的金融市場中，集團子公司「一定要手牽手」打團體戰。

除台銀協銷台銀人壽的房貸壽險等商品，她舉例，近來民眾將儲蓄型保單解約，轉向很熱賣的高股息ETF等金融商品，雖然錢看起來是流出台銀人壽，但她鼓勵員工，這時台銀證券若能上架有競爭力的金融商品、優化線上開戶、提供手續費優惠，吸引客戶下單，就等於是把人、資金都留在台灣金控這一大水池內。

同時，因應政府規劃打造「亞洲資產管理中心」，凌忠嫄強調，台灣金將整合旗下的銀行、壽險、證券子公司平台，發揮綜效，為小資族、受薪階級、高齡、高資產等不同客群，提供財富管理、財富傳承規劃搭配信託等服務以及多元產品。

此外，凌忠嫄也表示，上任近一個月以來已與多數業務單位開過會，在過程中感受到各部門員工的專業以及兢兢業業，希望能留下這些人才、並吸引優秀新血，但現實面在於國營銀行年終獎金上限僅4.4個月、遠不及民營同業，「要看看有哪裡可以幫同仁努力一下」。