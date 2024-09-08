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危老都更房貸免計不動產放款規範？凌忠嫄正向看待

中央社／ 台北8日電

台灣金控專訪1

房貸荒延燒，金管會是否出手調整銀行法第72條之2規範成焦點。台灣銀行董事長凌忠嫄接受專訪時表態，正向看待72之2排除都更危老分戶房貸，預期此舉有助加速銀行承作都更危老的腳步；目前依72條之2設算，台銀比率約26.7%，也足以因應市場需求，但為徹底落實風險控管，天天緊盯不動產放款水位。

凌忠嫄為基層公務員出身，任職於賦稅署期間推動移轉訂價查核機制、協助完成最低稅負制立法，並出任國庫署長等要職，後轉換跑道至公股行庫，不僅曾掌舵土建融專業銀行土銀，擔任彰銀董事長期間，成功化解公股、民股經營權之爭，堪稱是賦稅、國庫、金融「3棲」人才。

今年8月公股行庫人事搬風，凌忠嫄接下台灣金控暨銀行董事長職務不久，即面臨政府、市場高度關注的「房貸荒」議題延燒，加上央行要求全體國銀自主調控不動產放貸，由於台銀房貸市占率居全台第一，外界預期將首當其衝。

對此，凌忠嫄接受中央社專訪時強調，「台銀仍足以因應市場需求」，與其他銀行比較，台銀資金相對充裕，存款量排名全國第一，因此若以銀行法第72條之2規定設算，目前比率約26.7%，距內部警戒值與法規上限都還有一段空間。

據統計，台銀今年新承作房貸金額，截至7月底已達新台幣1,827億元、年增81%，但從結構來看，自住案件超過9成，且絕大多數都是首購、公教族群。

雖然台銀尚有餘裕承作房貸業務，不過凌忠嫄說，台銀十分審慎地在管控授信風險，天天透過內部系統緊盯不動產放款水位，除依照合約、建築期程撥款，連已核貸、未動撥的額度都要納計，同時，針對各大產業別的授信額度均有調控機制，以避免過度集中。

俗稱「銀行不動產放款天條」的銀行法第72條之2規定，商業銀行辦理住宅建築及企業建築放款總額，不得超過放款時所收存款總餘額及金融債券發售額的3成，以此避免信用資源過度集中不動產，產生排擠效果，同時兼顧金融穩定。

為因應市場房貸荒，有銀行提議都更危老分戶房貸案，應排除第72條之2規範。對此，凌忠嫄表示，是否要排除屬於金管會權限，但她認為，目前本就沒有納計都更危老的土建融放款，若政策拍板進一步排除都更危老完工後衍生出的分戶房貸，應有望加速都更危老的腳步，是正向措施。

至於新青安政策是否遭投機濫用，凌忠嫄指出，台銀會繼續強化貸前徵審、貸後管理；同時，身為國銀龍頭，會兼顧法規與授信5P原則等，優先滿足新青安等首購族群購買自用住宅的需求，且對已經核貸者，就一定要撥款，避免客戶與建商之間的交易出現違約風險。

另外，目前台銀承作公教員工房屋貸款「築巢優利貸」也繳出好成績，隨著這一期專案將於今年底到期，凌忠嫄透露，接下來也會備妥銀彈，再次參與新一期的競標，支持公教族群都能安心買到房子。

台銀 房貸 董事長 都更

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