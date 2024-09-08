醫療險「不保證續保」將變多 投保前先釐清相關規定
台灣人壽「不保證續保」的一年期個人健康險問世後，富邦人壽也加入行列，未來恐有愈來愈多壽險業者加入健康險「不保證續保」行列，壽險業者提醒，保戶投保時，要留意並看清楚相關條款規定。
壽險業者表示，過往國人愛買的實支實付型健康險，多以一年期附約為大宗，被保險人可以保證續保到80或85歲，深受保戶青睞，除自然費率下低年齡的費率較低，「保證續保」機制更是關鍵。
所謂「保證續保」是指，只要保戶持續繳保費，無論之前申請理賠或健康狀況下降，保險公司都不能拒絕續保。對保戶而言，這樣的條款是最有利的，因為選擇權掌握在保戶手上。
至於所謂「不保證續保」則是，隔年續保時，保險公司同意續保且保戶繳交保費，保單才能繼續有效。即保險公司對續保與否有絕對決定權力。
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