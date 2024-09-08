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實支實付改版效應 醫療險「不保證續保」將變多
壽險公司實支實付險改版，「不保證續保」將成新風潮。富邦人壽下半年改版上架的「享安寶意外傷害醫療實支險」，條款註明「保險期間屆滿時，經本公司同意續保後，要保人得交付保險費，使本附約繼續有效」，意即保單能否續保須由保險公司同意，也就是所謂的「不保證續保」商品。
金管會推動醫療險改革，許多壽險公司實支實付險今年上半年陸續下架，預期近期將推出新產品，台灣人壽開第一槍，7月推出首張「不保證續保」的一年期個人健康險後，富邦人壽跟進台灣人壽腳步；事實上，還有不少壽險公司正在觀望，不排除未來推出的新商品將視情況調整為「不保證續保」。
壽險業者透露，為控管風險、降低損率，未來壽險公司推出的一年期實支實付健康險，「不保證續保」將成新趨勢。
富邦人壽強調，在實支醫療險成本持續增加且未達穩定狀態下，不保證續保為風險控管方式之一，未來將視市場需求及實支醫療成本發生率變化，適時調整。
國泰人壽指出，目前現售一年期健康險設計多以「保證續保」為主，僅五張商品採「不保證續保」，分別為網路通路專屬商品兩張，以及長照類型商品三張。
國壽指出，設計「不保證續保」商品主要是基於風險控管考量，對於「逆選擇」風險較高的通路如網路投保通路，或商品保障槓桿較大且公司尚未累積足夠經驗如長照類商品等，採「不保證續保」設計，作為風險控管措施之一。至於未來是否還會有更多新的「不保證續保」保單，國壽回應，將綜合考量市場接受度及風險控管等因素，再行評估是否設計「不保證續保」商品。
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