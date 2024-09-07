實支實付險「保證續保」與「不保證續保」 差別在哪裡？

台灣人壽「不保證續保」的1年期個人健康險問世後，富邦人壽也加入行列，未來恐有愈來愈多的壽險業者加入健康險「不保證續保」行列，壽險業者提醒，保戶投保時，要留意並看清楚相關條款的規定。

壽險業者表示，過往國人愛買的實支實付型健康險，多以1年期附約為大宗，被保險人可以保證續保到80或85歲，而保障期間僅1年的實支實付健康險深受保戶青睞，除了自然費率下，低年齡的費率較低外，令保戶感到安心的「保證續保」機制更是關鍵。

所謂「保證續保」是指，只要保戶持續繳交保費，無論是之前申請理賠或是健康狀況下降，只要持續繳保費，保險公司不管任何理由都不能拒絕續保。對保戶而言，這樣的條款是最有利的，因為選擇權掌握在保戶手上，目前除了意外險之外，絕大多數壽險公司的定期險幾乎都是屬於這種條款。

但業界也有少數商品是「保證續保」具有附帶條件，例如，「本附約保險期間為一年，保險期間屆滿前要保人得交付續保保險費，以逐年使本附約繼續有效，並以保險期間屆滿日的翌日為續保開始日。除本公司報經主管機關核准，停止銷售本附約外，本公司不得拒絕續保。」

意思是，若商品停售，保險公司可拒絕續保，這樣的條款通常是為了預防錯估損率，例如早年的癌症罹患率遠低於現在的罹患率，造成早年銷售的癌症保單嚴重虧損，若商品屬於健康險（醫療、癌症、殘廢）要盡可能避免選擇這類型的條款。

至於所謂的「不保證續保」則是，「本契約保險期間為1年，保險期間屆滿前，經本公司同意承保並通知續保後，要保人繼續交付續保保險費，則本契約視為續保。」意即隔年續保時，保險公司同意續保且保戶繳交保費，保單才能繼續有效。意即，保險公司對於續保與否有絕對的決定權力，假設保戶前一年理賠過多、保戶健康狀況下降或是商品停售等，保險公司都有可能拒絕隔年續保。目前人壽公司的意外險幾乎都是屬於這種條款，而產險公司的所有商品因為金管會不同意銷售保證續保商品，因此目前產險公司不論是意外險或健康險皆屬於「不保證續保」。