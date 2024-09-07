壽險公司控管風險 實支實付健康險「非保證續保」恐成新風潮

壽險公司實支實付險改版「番外篇」，「非保證續保」恐成新風潮。富邦人壽下半年改版上架的「享安寶意外傷害醫療實支險」，條款上註明「保險期間屆滿時，經本公司同意續保後，要保人得交付保險費，使本附約繼續有效」，意即，保單能否續保須由保險公司同意，也就是所謂的「非保證續保」商品。

金管會推動醫療險改革，許多壽險公司的實支實付險在今年上半年陸續下架，預期近期將陸續推出新產品，台灣人壽開第一槍，7月推出首張「不保證續保」的1年期個人健康險後，富邦人壽也跟進台灣人壽腳步；事實上，還有不少壽險公司正在觀望，不排除未來推出的新商品將視情況調整為「非保證續保」。

壽險業者透露，為控管風險、降低損率，未來壽險公司推出的一年期實支實付健康險，「非保證續保」恐成新趨勢，保戶投保前要詳細理解保單條款與內容、避免未來衍生爭議或糾紛。

富邦人壽指出，目前現售商品裡，不保證續保的一年期住院實支醫療險僅一張，推出不保證續保醫療險主要是基於公司風險控管，確保長期經營穩定性並增加商品靈活性，醫療商品可靈活依市場狀況調整商品規格及反應醫療成本的變化。若未來醫療制度有大幅度調整、發生率經驗超乎預期、異常的逆選擇個案等，皆可能導致商品不再提供續保。

富邦人壽強調，在實支醫療險成本持續增加且未達穩定狀態下，不保證續保為公司風險控管方式之一，未來將視市場需求及實支醫療成本的發生率變化，適時調整。

壽險龍頭國泰人壽指出，目前現售1年期健康險設計多以「保證續保」為主，僅五張商品採「非保證續保」，分別為網路通路專屬商品兩張，以及長照類型商品三張，這五張商品分別是國泰人壽新iHealth 一年期住院醫療健康保險、iCare一年定期住院日額醫療健康保險、自由配一年定期長期照顧健康保險、自由配一年定期健康保險附約以及溢起守護定期健康保險附約。

國壽指出，設計「非保證續保」的商品主要是基於風險控管考量，對於「逆選擇」風險較高的通路，如：網路投保通路，或商品保障槓桿較大且公司尚未累積足夠經驗，如長照類商品等情況，採「非保證續保」設計，作為風險控管措施之一。

針對非保證續保保單，公司會持續觀察實際理賠狀況，如發現理賠超乎原本預期導致公司承擔過高風險情況，即可能採取不續保處理。至於未來是否還會有更多新的「非保證續保」保單，國壽回應，將綜合考量市場接受度及風險控管等因素，再行評估是否設計「非保證續保」商品。

壽險業者說，保險業者經營上最害怕的兩項潛在威脅，第一是道德風險，第二為逆選擇。逆選擇最典型的情況就是所謂「資訊不對稱」，舉例而言，一個生病的人傾向於為自己購買醫療保險，而且為了付較低的保險費，很可能隱瞞病情或自身的健康狀況。如果都是「病人」買醫療、健康保險，那保險公司很可能因為這種逆選擇情況導致財務困難。