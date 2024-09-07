央行理事會19日登場 估繼續緊縮不排除再祭房市管制

中央銀行將於19日舉行理監事會，儘管美國聯準會降息已成定局，台經院專家直言，台灣與美國情況不同，不需要跟進降息，甚至在房市與物價2大壓力下，估央行貨幣政策將延續緊縮路線，不排除祭出第7波選擇性信用管制。

今年以來，台灣景氣穩健擴張，經濟成長率「坐3望4」，但物價壓力未解，根據主計總處預測，今年全年消費者物價指數仍達2.17%，連續3年高於2%的警戒線，顯示通膨陰影未散去。

此外，新青安方案催動房市買氣、價量齊揚，銀行不動產放款集中度逼近歷史高點，央行不得不出手，8月下旬要求銀行提出為期1年的不動產放款改善計畫，希望讓房市降溫。

台經院景氣預測中心主任孫明德指出，美國聯準會（Fed）9月將降息，不過美國利率已經高過物價，美歐均有降息本錢，台灣並非如此；國內除了物價高漲，還有房市過熱的問題，央行除了要銀行自行控制水位，應該還會有更進一步舉動。

「不管調升利率還是存款準備率，央行會延續緊縮步調」，孫明德直言，不論是升息、升準或是選擇性信用管制，央行都會有所作為。

孫明德接著指出，美國聯準會降息，台灣不必然要跟進，放眼亞洲國家，日本也在升息，而且台灣很多方面與日本走勢相符；舉例來說，今年亞幣呈現偏弱格局，台灣經濟成長率比日本好太多，新台幣貶勢卻與日圓同步，推測可能是央行基於出口競爭力的考量，才讓新台幣繼續偏弱。

目前市場將央行9月理監事會的決策重點，放在房市措施，因為對央行而言，不見得只有升息是緊縮，升準、信用管制也可達到類似效果。

台經院產經資料庫研究總監暨研究員劉佩真分析，根據央行目前選擇性信用管制作法，對特定地區（六都及新竹縣市）限制自然人第2戶購屋貸款最高成數上限為6成，而近期台積電設廠帶動周邊房市的效應，有些並非六都境內，因此過去的管制措施存在漏網之魚。

由此看來，劉佩真認為，央行祭出第7波選擇性信用管制的機率不低，推測是朝2方向著手，第1是擴大範圍，第2為貸款成數再降，加重力道達到讓房市降溫的效果。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐則說，從房市角度來看，央行8月找來國銀喝咖啡，要求銀行自律，資金面趨緊使得市場交易熱度受抑，接下來政府的調控手段，應不至於過於激烈。