三商壽現增20.4億元募集完成 拚 RBC 達標

經濟日報／ 記者林勁傑／台北即時報導

三商美邦人壽（2867）公告，現金增資發行新股3億股，每股發行價格6.8元，募集總金額20.4億元，已於9月6日募集完成。本次現增是為讓資本適足率（RBC）達標而向金管會所提的改善計劃一環。

上半年國內21家壽險公司當中，三商美邦人壽是唯一一家6月資本適足率（RBC）低於200%，連續五期未達標，且所提報財務業務改善計畫不完備，7月遭金管會開罰禁止再新增與利害關係人授信或其他交易。

三商美邦人壽為強化資本向金管會提出六項改善方案，分別為2024年完成不動產轉列投資用、現金增資3億股、私募負債型特別股、發行次順位債券50億元等四項及2025年完成私募普通股或特別股、私募國內可轉換公司債等二項。

三商美邦人壽 金管會

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