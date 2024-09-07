企業生日快樂／保誠人壽總經理歷經921體悟保險的價值

保誠人壽首位亞洲女性總經理王慰慈在保險業界耕耘逾20年，文化大學新聞系畢業後，曾在美國運通負責行銷相關工作，後來轉戰保險業界，陸續任職於美國人壽、大都會人壽等保險公司。她透露，自己曾羞於向外人提自己是做保險工作，但一場921大地震，讓她真正認識到保險的意義。

王慰慈坦言，一開始根本不知道保險是做什麼，而且因為當時社會風氣等因素，她甚至不太敢跟別人說自己在保險公司上班，就怕被說是要來「拉保險」，直到她到了大都會人壽，遇上了921大地震。

王慰慈說，當時有一位保戶買了防癌險，發生地震後，第一時間在清查死亡名單時，發現這名保戶跟孩子都在這場災難中離世，但因為這名保戶投保的是防癌險，並無理賠意外身亡，因此在公司發起單位募捐，募了約2萬元，由她和同事送到保戶家中，希望這些捐款與心意能撫慰家屬的心情。

她說：「我當時真的很希望同事有多賣她一點點意外險。」王慰慈說，這樣她送去的就會是意外險200萬元理賠支票，這也讓她真正了解到保險的價值，這是一個能夠幫助人的行業。因此她也很認同保誠人壽的理念，那就是「核保從嚴、理賠從寬」。

王慰慈一直用一句話當做人生座右銘，那就是來自於《國家地理》雜誌攝影師 DeWitt Jones所說的「Don't prove yourself, Improve yourself！」 ，做自己無需懷疑，也不用去證明，只要專心把自己該作的工作做好，每天進步一點點。

王慰慈也鼓勵大家，在想要去追求想要的工作時，不用先考慮性別，而是先展現出你的能力以及勇於承擔責任的態度，因為很多女性會顧慮家庭負擔，有時公司給好的機會也不太敢接下。王慰慈以自己為例，當年去香港工作時，毅然決然將1歲多的兒子帶去，她在香港工作三年，拓展大量的人脈並接觸亞洲各地業務型態，累積一個很好的經驗。