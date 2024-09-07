企業生日快樂／保誠人壽總經理歷經921體悟保險的價值

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北報導

保誠人壽首位亞洲女性總經理王慰慈在保險業界耕耘逾20年，文化大學新聞系畢業後，曾在美國運通負責行銷相關工作，後來轉戰保險業界，陸續任職於美國人壽、大都會人壽等保險公司。她透露，自己曾羞於向外人提自己是做保險工作，但一場921大地震，讓她真正認識到保險的意義。

王慰慈坦言，一開始根本不知道保險是做什麼，而且因為當時社會風氣等因素，她甚至不太敢跟別人說自己在保險公司上班，就怕被說是要來「拉保險」，直到她到了大都會人壽，遇上了921大地震。

王慰慈說，當時有一位保戶買了防癌險，發生地震後，第一時間在清查死亡名單時，發現這名保戶跟孩子都在這場災難中離世，但因為這名保戶投保的是防癌險，並無理賠意外身亡，因此在公司發起單位募捐，募了約2萬元，由她和同事送到保戶家中，希望這些捐款與心意能撫慰家屬的心情。

她說：「我當時真的很希望同事有多賣她一點點意外險。」王慰慈說，這樣她送去的就會是意外險200萬元理賠支票，這也讓她真正了解到保險的價值，這是一個能夠幫助人的行業。因此她也很認同保誠人壽的理念，那就是「核保從嚴、理賠從寬」。

王慰慈一直用一句話當做人生座右銘，那就是來自於《國家地理》雜誌攝影師 DeWitt Jones所說的「Don't prove yourself, Improve yourself！」 ，做自己無需懷疑，也不用去證明，只要專心把自己該作的工作做好，每天進步一點點。

王慰慈也鼓勵大家，在想要去追求想要的工作時，不用先考慮性別，而是先展現出你的能力以及勇於承擔責任的態度，因為很多女性會顧慮家庭負擔，有時公司給好的機會也不太敢接下。王慰慈以自己為例，當年去香港工作時，毅然決然將1歲多的兒子帶去，她在香港工作三年，拓展大量的人脈並接觸亞洲各地業務型態，累積一個很好的經驗。

921大地震 保險 理賠

延伸閱讀

第一屆TCFD報告書評鑑頒獎典禮 18家銀行、保險業獲獎

保誠人壽發表最新三明治族大調查 生活壓力較去年微增

洗壞羽絨服理賠卻買錯 南京乾洗店動手「魔改」尺寸

保險公司高層涉偽造不實體檢報告 詐近百萬獎金3人起訴

相關新聞

銀行型金控 8月獲利成長

七家上市金控昨（6）日公布8月獲利，受到股災衝擊、現金股息入帳高峰過去及新台幣升值導致壽險匯兌損失，不少金控8月單月獲利...

美元定存利率 最高喊8% 六家國銀端牛肉 短天期專案5%起跳

國銀9月美元高利定存專案出籠，六家銀行端牛肉，王道銀行、星展銀行、中信銀行及玉山銀行給出美元定存短天期利率至少5%起跳，...

美元兩大優勢 仍可緊抱

市場近期擴大對美國經濟衰退憂慮，美元指數下挫，台新銀行分析，雖然美元指數跌破100機率高，但基於資產配置與中長線投資，高...

企業生日快樂／保誠人壽 創新改革 壯大版圖

台灣外商壽險保誠人壽隸屬於英國保誠集團，1999年正式投入台灣的壽險市場，至今已邁入25年。在集團的支持下，不論在產品開...

企業生日快樂／保誠人壽攻三明治族 搶數位商機

保誠人壽深耕台灣市場25年，面對全球金融環境日趨嚴峻的挑戰，總經理王慰慈表示，將持續鎖定上有老、下有小的「三明治族」，目...

企業生日快樂／保誠人壽總經理歷經921體悟保險的價值

保誠人壽首位亞洲女性總經理王慰慈在保險業界耕耘逾20年，文化大學新聞系畢業後，曾在美國運通負責行銷相關工作，後來轉戰保險...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。