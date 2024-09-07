企業生日快樂／保誠人壽攻三明治族 搶數位商機

保誠人壽深耕台灣市場25年，面對全球金融環境日趨嚴峻的挑戰，總經理王慰慈表示，將持續鎖定上有老、下有小的「三明治族」，目標是希望客戶數每年能達到雙位數成長，也將努力提升商品的利潤率，同時在保險商品規劃上也將多元並進，提供保戶最大的保障。以下是專訪紀要：

問：壽險業近年受大環境衝擊，保誠人壽未來經營藍圖為何？

答：目標客群鎖定在「三明治族」，之所以鎖定三明治族，是因為保誠過去沒有龐大的業務部隊，無法像同業一樣穿大街走小巷拜訪客戶，據統計，台灣逾八成家庭是三明治族家庭，因此保誠以保險專業的角度，提供應對人生各階段需求的多元商品，協助不同世代的三明治族了解如何運用保誠提供的保障及服務，迎接人生不同階段中H.E.A.R. 四大面向的需求，亦即健康保障（Health & Protection）、子女教育（Education）、資產傳承（Asset Transferring & Planning）、樂活退休（Retirement），為自己與家人建構完整的人生規劃。

若以家庭數業績量的成長來看，2023年較2022年成長約120%，今年到8月為止，年成長也逾90%，這也代表鎖定這個精準目標對象是成功的策略。

問：未來商品策略及通路布局為何？

答：未來商品策略方面，因為近期投資型商品買氣回溫，因此正研究是否重新推出，另外，醫療險是集團積極要推動的商品項目，因此今年推出加強版的防癌險，提供最高保額六倍罹癌補助金，希望在此商品線上更完整。

通路方面，公司策略是將「非策略聯盟」當成「策略聯盟」經營，所以一年大概可以生產約100多個商品數量，並且為各銀行、保經等通路量身訂製專屬商品，後勤單位則針對通路設置專屬的核保人員，不會造成資源排擠，因此合作夥伴對我們的滿意度幾乎都是100分。

答：坦白說，保誠在賣分紅保單這條路上孤獨走了20年，以前大家都會覺得分紅很難賣，但是我們還是默默的做，但還有會有人對分紅保單抱持懷疑態度，「到底是不是一個好商品？」現在愈來愈多同業賣分紅保單，我個人是樂觀其成，這對保誠的通路跟加強消費者信心有正面幫助。

至於如何保持保誠專家的地位，其實在賣分紅保單對客戶講解的部分，保誠說明的非常清楚，除「分紅的部分是不保證」外，其他的內容也要說到客戶清楚明白。在保險顧問方面，保誠有20多年的經驗，不是一朝一夕就能追上，包含對整個分紅系統的架構與設定，也是經過多年來的摸索，以及每年分紅績效的穩定度也是客戶有目共睹，加上保誠有國外的經驗，儘管每個國家的利率、法令不同，但像是香港賣很好的商品或是新加坡的商品，在架構方面也可以作為參考。

問：數位AI浪潮下，保誠人壽如何搶占先機？

答：保誠人壽2023年開辦遠距投保業務，「刷臉即可投保」，以生物識別智能技術快速完成客戶的臉部辨識，達成遠端身分驗證；在大數據方面，已將數據資料轉移至雲端，目前正在整理資料，接下來就是將現有數據進行分析，精準找到目標客群。另外，公司也鼓勵同仁運用AI改善現有流程，如蒐集資料等，達到自動化、簡便化，讓同仁能有更多時間做更重要的事。