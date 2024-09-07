美元兩大優勢 仍可緊抱
市場近期擴大對美國經濟衰退憂慮，美元指數下挫，台新銀行分析，雖然美元指數跌破100機率高，但基於資產配置與中長線投資，高利美元仍是投資人可以考慮的投資方案。
台新銀首席外匯策略師陳有忠表示，在美聯準會（Fed）9月18日宣布下一步利率政策前，美元指數應沒那麼快跌到100，但之後愈接近年底，愈會逐步往100方向靠攏，如若跌破100、不排除看到95，但「整體跌幅是緩慢的」。
陳有忠認為，儘管「兩年美元強勢確定告終」，但這波美國進入降息循環，預防性降息意味仍濃，目前美國景氣是趨緩但並非衰退，因此估計美聯準會9、11、12月會各降息1碼（0.25個百分點），連帶美元指數也會維持緩跌趨勢。
陳有忠認為，基於兩大原因投資人仍可緊抱美元。一，美聯準會應為緩降利率，代表美元仍保有利差優勢；二，美元具避險功能，不管景氣好或不好，美元都有理由走強。
因此，假設已經買到貴美元的投資人，陳有忠建議不要賠錢賣，可先持有，通常兩至三年就可解套；對於空手者，基於資產配置、海外投資等需求，美元與非美貨幣最佳比重為5：5來看，也可趁國銀推出高利好康之際逢低補進美元部位。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言