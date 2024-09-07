美元定存利率 最高喊8% 六家國銀端牛肉 短天期專案5%起跳
國銀9月美元高利定存專案出籠，六家銀行端牛肉，王道銀行（2897）、星展銀行、中信銀行及玉山銀行給出美元定存短天期利率至少5%起跳，滙豐銀給出3個月7%，聯邦銀New New Bank為目前市場相對最高、1個月給出8%的美元優惠定存利率。
聯邦銀New New Bank提供換匯新資金可享1個月美元定存利率8%優惠，單筆起存100美元、每人優惠限額2,000美元。
滙豐銀將在9月底截止的高利美元專案，限制名下往來資產餘額3,000萬元的卓越理財尊尚客等，給出3個月7%美元定存，單筆最低3萬美元起，單一客戶最高承作金額50萬美元，如果符合高資產客戶資格，額度放寬至100萬美元。
王道銀鎖定新戶，只要10月31日前新增存款資金，可享3個月定存年利率5.68%，每筆定存金額300美元至5萬美元，不限承作筆數。
中信銀9月推出高利美元專案，活動期間只有一個月，鎖定個人戶及企業戶，限制臨櫃辦理的新資金，存入1萬美元起，可享有1個月5.2%美元定存，假設存入3萬美元，1個月利率拉高到5.5%，單一客戶最高限額100萬美元。
玉山銀將在9月11、12兩個交易日，推出「限時限量搶購5％起美元定存」，兩天就開出9,200萬美元額度，每日各端出兩組高利美元專案，皆為3個月期定存，根據定存金額與年利率有差異。
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