外銀祭年薪百萬招募菁英

外商銀行在台徵才計畫起跑。包括滙豐銀行、星展銀行與渣打銀行都開出百萬年薪，向年輕學子招手。其中，滙豐銀已經在9月端出最新方案，開出18個月培育條件，要招募「年輕銀行家」；不讓滙豐專美於前，星展銀與渣打銀規劃在9月底到第4季推出儲備幹部招募計畫，三大外銀這波徵才鎖定「菁英」，數量最多十來名，合計不到百名。

滙豐銀行宣布，即日起展開2025年「年輕銀行家培育計畫」招募，預計徵才12到15人，透過為期18個月、引進集團資源且全面完整的培育計畫與實戰輪調，協助青年菁英成為世界級銀行的新世代領導者，報名期間為即日起至今年10月31日止。

滙豐銀指出，「年輕銀行家培育計畫」在台灣已邁入第30個年頭，長期以來更是全球滙豐高階經理人的搖籃。總部設於英國倫敦的滙豐銀行是台灣唯一的全方位國際性銀行，服務網絡遍及全球60個市場，入選的優秀人才不僅有機會負責銀行重要專案，更能與其他跨國人才一同與集團和亞太區高階主管交流，透過參與跨國專案合作培養金融專業，迅速提升領導能力，拓展人脈。

滙豐銀行今年將招募近百名財富管理前線人員與業務員，包含私人銀行客戶關係經理，深耕高階財管市場。

星展銀行則是預告將招募30名儲備幹部，年薪同樣上看新台幣百萬元，招募職缺預計涵蓋消費金融、企業金融與環球金融管理等領域，預計9月底會分享招募資訊，另外，星展銀行今年也將持續延攬消費金融領域之財富管理客戶經理、產品經理等，以及後勤營運等相關崗位人才。

渣打銀規劃2025年台灣儲備幹部招募計畫，預計將在今年第4季公布。