台幣兩天升2.62角 見31字頭 市場押美擴大降息 後市看升

國際美元下挫，加上台股大漲，新台幣匯率昨（6）日勁升1.45角，收在31.926元、升破32元整數大關，連兩升並為逾一周新高，總成交量15.485億美元；匯銀主管指出，美國最新公布的非農就業數據遜於預期，若市場押寶聯準會9月擴大降息幅度，將有助新台幣等主要亞幣維持升勢。

匯銀主管指出，熱錢昨天大舉匯入逾7億美元，激勵新台幣匯率盤中一度升抵31.905元、最多升值1.66角；不過匯價逢高，中央銀行與進口商進場買匯，但力道不強，新台幣匯率升值金額縮至1.45角後，以31.926元報收。據統計，新台幣匯率連兩天升值，累計升值2.62角。

昨日主要貨幣對美元升貶幅

匯銀主管指出，熱錢昨天揮軍入台、估計逾7億美元，出口商在32字頭價位時進場拋匯，但匯價升抵31字頭後隨即惜售美元，進口商與央行則是同步進場買匯，但力道並不強，新台幣匯率終場強升逾1角報收。

匯銀主管表示，台股表現強勢，吸引熱錢重返台灣，加上日圓領軍、主要亞幣齊漲，新台幣匯率也連兩日升值。

匯銀主管分析，全球投資人緊盯的美國就業數據出爐，8月非農就業新增14.2萬人，低於市場預期的16.4萬人，前值自11.4萬人大幅下修至8.9萬人；8月失業率小幅降至4.2%，符合市場預期，前值為4.3%。

雖然8月失業率小幅下滑，但就業人數仍遠遜預期，凸顯美國就業市場疲軟，投資人對美國經濟衰退擔憂揮之不去。數據公布後，交易員上修聯準會今年內降息幅度預期，9月貨幣政策會議降息2碼（50個基本點）機率提升至50%。

匯銀主管表示，市場對聯準會降息幅度擴大的預期，可能導致美元指數下挫、主要非美貨幣彈升，估計短期內，新台幣匯率有機會維持31.8~32.1元區間整理。



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