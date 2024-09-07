彭金隆：壽險商品應少保證、多保障

經濟日報／ 記者林勁傑／台北報導
金管會主委彭金隆。 聯合報系資料照
金管會主委彭金隆。 聯合報系資料照

金管會主委彭金隆昨（6）日表示，接軌國際財務報導準則IFRS 17及新一代清償能力TW-ICS兩項制度對壽險業發展至關重要，將如期在2026年實施。過去壽險商品設計有過多保證，保障部分偏少，未來商品結構朝向減少過度保證，擴大保障，是壽險業要面對的重要挑戰。

彭金隆昨天出席法巴人壽舉行的「洞見保險趨勢，引領保障新主流」高峰會，並於致詞時指出，面對環境更多挑戰，壽險市場規模會擴大，市場波動將更為劇烈，壽險業必須強化資本韌性因應。因應接軌，保險局推出三階段在地化調適措施，年底前會根據台灣真實需求再做一次調整，給產業一年的時間接軌。

彭金隆說，壽險業過去面臨長期低利率環境，造成大量且長時間在商品價值「過度偏重儲蓄而輕忽保障」，未來商品結構朝向減少過度保證，擴大保障，這是壽險要面對的重要挑戰。

此外，政府特別重視AI，以金管會的立場，希望業者提出更好作為，利用科技工具解決保險經營問題。他強調，現已陸續放寬法令。

保險 壽險業 金管會

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