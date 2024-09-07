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匯銀主管預估…美降息、日升息 推升亞幣

經濟日報／ 記者陳美君／台北報導
主要亞洲貨幣6日歡慶上漲。 聯合報系資料照
主要亞洲貨幣6日歡慶上漲。 聯合報系資料照

美國先前公布有「小非農」之稱的ADP就業報告數據表現不佳，市場重燃美聯準會9月可能擴大降息幅度希望，導致美元走勢疲軟、主要亞洲貨幣昨（6）日歡慶上漲。匯銀主管表示，外界預期日本央行將繼續升息，激勵日圓對美元上漲，形成推升主要亞幣身價的另一助力。

美國先前公布ADP就業報告顯示，美國8月民間部門就業人數僅增9.9萬人，低於預估的14.5萬人及7月的11.1萬人增量，是2021年來最低，市場對此樂觀解讀，認為美聯準會9月可能擴大降息幅度，國內股匯同步上漲。

央行統計顯示，美元指數昨天下跌0.34%，主要亞幣全數大漲；其中日圓匯率升值0.76%、表現最強勢，台灣主要貿易對手國貨幣韓元升幅0.62%居次；新台幣匯率昨天升幅0.45%，超前星元升幅0.33%與人民幣匯率的0.2%，維持「相對穩定」基調。

匯銀主管說，日圓匯率昨天激升，除美元指數下殺，還有日本央行可能繼續升息的鷹派論調助拳，不僅日圓匯率強漲，也為亞幣升值氣焰添加柴火。

央行資料指出，今年以來至昨天止，美元指數由強轉弱、貶值0.41%，但放眼主要亞幣，僅星元與人民幣對美元升值，新台幣、韓元與日圓對美元貶值。

資料指出，今年以來，新台幣匯率累計貶值3.73%、為最弱亞幣，韓元匯率貶值3.05%居次，日圓匯率小幅下挫0.78%。

身為最強亞幣的星元，今年以來升幅高達1.57%，人民幣匯率則是小幅升值0.09%。

新台幣 日圓匯率 日本央行

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