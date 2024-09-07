美將降息 牽動金控後續表現
美國聯準會（Fed）9月啟動降息已成定局，市場關注降息幅度以及美國經濟是否步入衰退，加上美國11月總統大選，導致資本市場大幅震盪，台股也隨之波動，金控在7月交出亮麗成績單之後，8月已看到在投資與保險方面受衝擊，後續能否受惠降息帶動債券利益挹注獲利，帶動金控全年獲利創高，值得關注。
上市金控7月獲利創新猷，不僅7月單月獲利逼近千億元，為歷來最好的7月，累計前七月整體金控獲利也改寫歷史新高，達4,318億元，年增58%，並已賺贏去年一整年獲利。
不過，昨（6）日七家上市金控率先出爐8月獲利，新台幣匯率大升及股災衝擊顯著，加上股息入帳的高峰已近尾聲，8月金控獲利看法偏向保守，但累計獲利高成長的戰績仍維繫。
金控業者表示，美國降息對金控的海外債券部位評價利益有正面幫助，且降息可望帶動股市，但美國大選在即，各項變數仍多，因此未來資本市場表現將對金控獲利形成挑戰。整體金控2024全年獲利是否有機會超越2021年紀錄再創新高，預期年底前美國可望兩度降息後對資本市場的影響而定。
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