銀行型金控 8月獲利成長

七家上市金控昨（6）日公布8月獲利，受到股災衝擊、現金股息入帳高峰過去及新台幣升值導致壽險匯兌損失，不少金控8月單月獲利相較7月的亮麗表現下滑，銀行型金控相對穩健，包括玉山（2884）、台新兩家8月獲利較前月成長，公股金控第一、華南單月減少幅度相對小，累計前八月獲利仍持續成長。

中信金8月單月稅後純益為51.67億元，月減五成，累計前八月稅後純益532.15億元，每股稅後純益（EPS）2.67元。其中，子公司台灣人壽8月因美元貶值0.9元產生較大的匯兌損失，單月稅後獲利7.2億元，較上月大減，導致母金控8月獲利較上月衰退，但中信金累積前八月獲利仍年成長二成，並已達去年全年獲利561億元的逾九成，預期今年全年可望續創歷史新高。

元大金控8月稅後純益22.12億元，累計前八月稅後純益246.78億元，年增13%，EPS為1.91元，核心子公司元大證券8月單月稅後純益仍有14.7億元水準，累計前八月稅後純益135.97億元，年增34.2%，金控、證券累計獲利均為歷來同期次高。由於8月股災衝擊，加上新台幣匯率大升2.8%，使得元大金旗下各子公司8月單月獲利均受影響，導致母金控8月單月獲利較前月下滑。

第一金8月獲利在7月創單月新高後，回跌至23.85億元，月減16.8%，三大主要子公司在預期美國聯準會（Fed）降息、8月股市動盪與新台幣升值下，獲利均較前月下滑，第一金累計前八月稅後純益189.78億元，年增6.8%，EPS為1.35元。

華南金8月稅後純益22.61億元，月減約18%，累計稅後純益162.66億元，EPS為1.18元。旗下華南銀行8月稅後純益22.13億元，累計稅後純益為147.46億元，華南永昌證券8月小賺1.61億元，累計前八月稅後純益14.86億元。

玉山金8月稅後純益30.26億元，月增11%，累計稅後純益184.66億元，年增32.5%，續創歷年同期新高，EPS為1.15元。主要子公司玉山銀行累計稅後純益172.4億元，較去年同期成長四成，玉山證券15.5億元，較去年同期大增78%。