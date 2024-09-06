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領導者如何打造企業誠信文化？會計師給出四大作法

經濟日報／ 記者胡順惠／台北即時報導
辦公室示意照。圖／ingimage
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安永聯合會計師事務所近日公布「2024 年安永全球誠信調查報告」，46%台灣受訪者認為誠信標準相對提高，但有64%受訪者認為在困難條件下很難保持下去；審計服務部執業會計師朱家德提供四種作法給企業，打造誠信文化。

安永這份報告，針對全台地區公司調查，共有50份有效資料，46%台灣受訪者認為誠信標準相對提高、50%台灣受訪者則認為誠信標準持平，儘管誠信標準提高，但有64%受訪者卻認為在困難的市場條件下，所在的企業很難保持誠信標準。

報告亦針對企業誠信標準提升的主要原因進行調查，發現依序是管理階層的指導增加65%、來自客戶的要求52%、來自員工的壓力48%；64%受訪者認為在宏觀經濟狀況、地緣政治威脅等困難的市場條件下，維持誠信標準遇到了更多挑戰。

安永聯合會計師事務所審計服務部執業會計師朱家德表示，全球的誠信標準正在提高，企業內有更好的管理、監管因素和客戶要求都發揮功效，特別在台灣，面對宏觀經濟狀況、地緣政治威脅等外在市場條件影響下，維持誠信標準變得更加嚴峻，如何在這樣的環境下持續提升誠信標準成為企業不可忽視的課題。

至於企業領導者該如何打造誠信文化？朱家德建議，首先，從上而下誠信行事，要先從企業高層開始，企業若想減少說與行為之間的差距，領導者需要誠信行事，同時鼓勵員工遵守誠信。

第二，設計和實施執行策略的結構，沒有結構的策略會限制企業誠信計劃的有效性，企業需要建立健全的治理結構。與企業定義的角色和職責一致，透過關鍵績效指標 (KPI) 和關鍵行為指標 (KBI) 建立明確的問責制，提升透明度以建立信任。

第三，加強企業的誠信文化，企業需要認識到誠信是團隊的努力，合規性和完整性標準需要直接嵌入營運和規程中。應將 KPI 和 KBI 納入績效和薪酬，包括獎勵表現誠信員工的薪酬結構。全球一半的受訪者特別提到了懲罰違規行為的員工和高管薪酬結構。指標同樣應該更多地關注對誠信行為的積極強化。

第四，提高誠信相關的認知、培訓和溝通，受訪者表示，提高意識、培訓和溝通，強化合規相關制度，以及改善治理和領導力，是未來兩年他們應對誠信風險的首要任務。

安永 領導者

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