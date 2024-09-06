外資狠砍台股…新台幣連2日大升共2.6角 匯銀揭原因

新台幣對美元匯率連續兩天大升，今日升破32元整數價位，以31.926兌一美元收盤，大升1.45角，即期外匯市場交易量15.48億美元。新台幣兌美元匯率在美元買盤疲弱下，累計兩天已升值2.62角。

匯銀人士指出，亞洲貨幣都偏強，主要是因為上周美股大跌後，海外資金匯回需求較大，外資雖然大賣台股，但目前看到的匯出需求並沒有太強，原因是否在等待再進場則不得而知，但現況確實是匯出力道比預期中的還弱。

中央銀行統計，美元指數6日下跌0.34％，亞洲區貨幣以日圓最強，強升0.76％，韓元升值0.62％，越南盾升值0.59％，新台幣升值0.45％，相對幅度較小，新加坡幣升值0.33％，人民幣升值0.2％。另外，歐元對美元匯率則是值升0.26％。

交易員表示，歐元升值幅度比較有限，反而是亞洲區貨幣匯價已探前高，因此，美元指數對亞幣匯價的影響可能比較小，主要還是因為熱錢回來亞洲。

匯銀人士認為，市場一致認為美國即將降息，且幅度是1至2碼（1碼是0.25個百分點），現在根本不可能去追捧美元，所以美元買盤孱弱，一旦遇到海外投資要匯回，新台幣就會承受較大的升值壓力。

新台幣對美元匯率本周先貶後升，前三天台匯收盤價一路貶，最低貶至32.188兌一美元，後兩天狂升，升回上周的31.9價位，本周上沖下洗，最終只升值1.4分，周線連六紅。

台北匯市今日收盤後，美國有重要經濟數據公布，若非農就業數據結果不如市場預期，美元指數將再走跌，則亞幣及新台幣下周可望延續升值走勢，不過，匯銀也說，從近期新台幣匯價表現來看，央行心中價位似乎是31.8，升值空間可能有限。