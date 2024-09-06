快訊

應曉薇涉收4740萬賄款遭押8天提抗告 高院今晚駁回確定

第一人！周杰倫宣布台北大巨蛋開唱 時間點曝光

喬治亞州高中槍擊案：槍手父親被控二級謀殺

聽新聞
test
0:00 / 0:00

外資狠砍台股…新台幣連2日大升共2.6角 匯銀揭原因

聯合報／ 記者陳儷方／台北即時報導
外資大砍台股，新台幣對美元匯率不貶反升。聯合報系資料照
外資大砍台股，新台幣對美元匯率不貶反升。聯合報系資料照

新台幣美元匯率連續兩天大升，今日升破32元整數價位，以31.926兌一美元收盤，大升1.45角，即期外匯市場交易量15.48億美元。新台幣兌美元匯率在美元買盤疲弱下，累計兩天已升值2.62角。

匯銀人士指出，亞洲貨幣都偏強，主要是因為上周美股大跌後，海外資金匯回需求較大，外資雖然大賣台股，但目前看到的匯出需求並沒有太強，原因是否在等待再進場則不得而知，但現況確實是匯出力道比預期中的還弱。

中央銀行統計，美元指數6日下跌0.34％，亞洲區貨幣以日圓最強，強升0.76％，韓元升值0.62％，越南盾升值0.59％，新台幣升值0.45％，相對幅度較小，新加坡幣升值0.33％，人民幣升值0.2％。另外，歐元對美元匯率則是值升0.26％。

交易員表示，歐元升值幅度比較有限，反而是亞洲區貨幣匯價已探前高，因此，美元指數對亞幣匯價的影響可能比較小，主要還是因為熱錢回來亞洲。

匯銀人士認為，市場一致認為美國即將降息，且幅度是1至2碼（1碼是0.25個百分點），現在根本不可能去追捧美元，所以美元買盤孱弱，一旦遇到海外投資要匯回，新台幣就會承受較大的升值壓力。

新台幣對美元匯率本周先貶後升，前三天台匯收盤價一路貶，最低貶至32.188兌一美元，後兩天狂升，升回上周的31.9價位，本周上沖下洗，最終只升值1.4分，周線連六紅。

台北匯市今日收盤後，美國有重要經濟數據公布，若非農就業數據結果不如市場預期，美元指數將再走跌，則亞幣及新台幣下周可望延續升值走勢，不過，匯銀也說，從近期新台幣匯價表現來看，央行心中價位似乎是31.8，升值空間可能有限。

台股 外資 新台幣 美元匯率

延伸閱讀

新台幣連2升重返31元 市場靜待美國非農就業數據開獎

巿場靜待美就業數據 日圓走強日跌收跌

台股開盤上漲67點 觀望美國非農就業數據

世足資格賽／日本7：0痛宰中國 南野拓實梅開二度

相關新聞

外資狠砍台股…新台幣連2日大升共2.6角 匯銀揭原因

新台幣對美元匯率連續兩天大升，今日升破32元整數價位，以31.926兌一美元收盤，大升1.45角，即期外匯市場交易量15...

勞基法修法公股行庫將如何反應？高層變年輕 基層、中堅能超65歲不退？

台灣即將步入超高齡社會，為鼓勵高齡族群勞動參與，勞基法最近三讀修法通過鼓勵勞工65歲不必強制退休，可勞資合意續任。八大公股行庫在董事長、總經理等高層人事，可以超過65歲續聘之外，勞基法修法也讓中階與基層員工有機會比照董、總高層延退，但實務上要實施的可行性或可能性如何？還有待觀察。

第一屆TCFD報告書評鑑頒獎典禮 18家銀行、保險業獲獎

政大副校長蔡維奇、環境部次長施文真、金管會綜合規劃處處長胡則華、政大商學院院長黃家齊，下午一起出席「第一屆TCFD報告書...

公股行庫例會 財長重申房貸四大原則

財政部5日舉辦第2季公股金融事業例行研討會，各行庫董總與會。財長莊翠雲重申行政院長卓榮泰的四大原則，包括維護金融體質的安...

凱基證券、凱基期貨蟬聯期貨鑽石獎兩大獎 多元服務獲讚

臺灣期貨交易所舉辦第10屆「期貨鑽石獎」年度評比揭曉，凱基證券與凱基期貨再度囊括「期貨交易輔助人交易量鑽石獎」第一名及「...

惠譽信評：台灣銀行業風險加權 有助於巴塞爾協議III最終改革方案實施

惠譽信評表示，巴塞爾協議III最終改革方案將於2025年1月生效，對於台灣銀行的資本水準和資產成長影響有限。目前台灣所有...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。