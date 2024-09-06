新台幣連2升重返31元 市場靜待美國非農就業數據開獎

美國非農就業數據公布前夕，美元指數持續示弱，亞幣齊揚加上台股反彈，帶動新台幣匯價連2升，今天收盤收31.926元，勁揚1.45角，重返31元，台北及元太外匯市場總成交金額15.485億美元。

美國本週公布的職缺數、有「小非農」之稱的就業報告表現均不佳，遜於預期，顯示就業市場疲軟，加深外界對美國經濟衰退的憂慮，美元指數、美債殖利率雙雙下挫，部分投資人甚至預期9月降息幅度將擴大。

外匯交易員分析，市場對美國經濟衰退的憂慮加重，美元指數下殺至100價位，加上日本央行釋出支持繼續升息的鷹派論調，日圓重啟升勢，均助長亞幣氣焰。

新台幣兌美元今天開盤價為32.02元，在美元腳軟、日圓領軍反攻、台股上漲等利多助攻下，延續昨天升勢，突破32元大關，最高觸及31.905元，收盤順利站穩31元，寫下近1週高點。

央行統計，美元指數今天延續疲弱態勢，續跌0.34%，亞幣全面走揚，人民幣升值0.2%，新台幣上漲0.45%，韓元強彈0.62%，日圓升勢最為猛烈、狂漲0.76%。

回顧本週金融市場走勢，由於美國8月製造業數據引發市場憂心經濟前景，加上輝達股價崩跌，台股週三慘遭血洗，創史上第3大收盤跌點，外資也大砍台股達新台幣1007.51億元，創下賣超歷史新高紀錄。

台股拉起空襲警報，熱錢爆量出逃之下，新台幣難逃貶值命運，本週前3個交易日均走貶；不過外匯交易員分析，外資匯出量能有限，加上市場對聯準會降息2碼的預期轉濃，美元指數回落，均提供新台幣反轉契機。

新台幣本週先貶後升、逆轉頹勢，累計升值1.4分或0.04%，週線收下連6紅。

外匯交易員指出，隨著美國聯準會開會時間愈來愈近，市場情緒容易受到經濟數據表現而波動，先前開出的2個就業數據都不佳，將使今天稍晚將公布的美國非農就業報告更為關鍵，結果攸關聯準會後續降息速度及幅度，市場屏息以待。