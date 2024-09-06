兆豐金淨零轉型有成 獲環境部「國家企業環保獎」銅奬

兆豐金控（2886）推動淨零轉型，落實綠色營運，首次以集團層級榮獲環境部第六屆「國家企業環保獎」銅級獎，今天由總經理蕭玉美代表出席授獎典禮，展現兆豐金控響應政府環境政策的決心。

兆豐金控透過永續發展委員會旗下環境永續小組管理氣候行動、綠色營運、永續採購及自然生態等環境議題，透過甫於今年6月通過SBTi審查的集團科學基礎減碳目標(SBT)，訂定集團2030年範疇一及範疇二排放量較基準年減少42%的目標、國內外所有營運據點皆已通過ISO 14064溫室氣體盤查第三方查證、購置油電混合車達當年度採購公務車總數70%等具體行動方案，以響應《巴黎協定》及政府「2050淨零排放」目標。

蕭玉美表示，為發揮金融影響力，兆豐金控應用「碳會計金融合作夥伴關係(PCAF)」方法學計算主要投融資組合總碳排放量並通過第三方查證、訂定《兆豐金融集團煤炭及非傳統油氣業撤資管理要點》，實現最晚於2040年全面退出煤炭及非傳統油氣業的投融資目標。針對綠色供應鏈，除子公司兆豐銀行於今年完成「ISO 20400永續採購指南」導入及驗證作業外，兆豐金控亦每年持續辦理關鍵供應商「永續發展自評問卷調查」及ESG系列講座，攜手價值鏈夥伴邁向永續發展。

綜觀生物多樣性議題，兆豐金控依循「自然相關財務揭露」(TNFD)框架，針對自身營運據點及融資客戶進行自然相關敏感性分析，降低營運活動對自然生態負面衝擊，更匯集各子公司志工至全台各地辦理淨灘、植樹、移除外來種等環保活動，2023年志工時數共達1,200小時，此外也贊助野灣野生動物保育協會、社團法人台南市野鳥學會及台灣黑面琵鷺保育學會等團體，支持野生動物救傷、環保教育推廣行動，呼應「永續豐榮、守護生態」的策略主軸。

兆豐金控積極響應國內外永續倡議，除蟬聯道瓊永續指數(DJSI)「新興市場指數」及「世界指數」成分股、CDP氣候變遷問卷A-領導等級外，減碳承諾亦獲天下雜誌認可並入選「溫控1.5°C」成效卓越企業。子公司兆豐銀行、票券及保險同時入選臺北市環保局「112年績優綠色採購民間企業及團體」，集團環境永續成果備受各方肯定。展望未來，兆豐金融集團以「發揮正向影響、引領永續發展」為使命，在各項營運活動中，秉持著「尊重包容、專業信賴、誠信當責」價值，形塑企業永續文化，接軌國際永續趨勢。