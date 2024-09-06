展現氣候韌性 國泰金三子公司首屆 TCFD 報告書評鑑優異

國泰善盡永續金融先行者責任，以最高標準主動遵循國際永續框架，加速實踐淨零轉型。國內首屆「銀行與保險業氣候相關財務揭露（TCFD）報告書評鑑」結果出爐，國泰人壽、國泰世華銀行、國泰產險皆榮獲績優單位，本次評鑑由政大企業永續管理研究中心辦理，強調與過往績效評鑑偏重量化數據成果不同，而在降低資訊不對稱，讓大眾了解金融業者在氣候變遷宏觀布局的作為及優劣。國泰於TCFD報告書展現氣候韌性，透明客觀揭露氣候與自然相關財務風險，引領利害關係人超前面對氣候危機。

國泰人壽設立「零碳營運轉型」與「低碳投資配置」的氣候雙軌策略， 定期驗證策略韌性，將營運碳排減量率及綠電使用比例等氣候目標連結至高管績效；至2023年綠電使用量逾627萬度，綠電使用比例占11.7%，成功超越10%的目標。設定不同升溫路徑的多種情境，全面進行投資、營運與保險端的情境分析，應用MSCI（Morgan Stanley Capital International）技術與資料庫，分析各項投資標的面臨減碳要求、氣候災害的損失幅度，模擬不同溫度情境下，各企業碳排放減量以及碳費課徵等要求力度，以估計未來至2050年各年度碳費支出的氣候轉型損失。將氣候風險結合既有風險管理架構，設立氣候風險質化胃納聲明，並以敏感產業限額管理，另一方面則實施ESG風險審核流程，用心守護來自保戶的每一份資金。

國泰世華銀行促進正向循環，布局氣候至更全面的自然領域，將氣候與自然元素融入自身營運與投融資部位的風險管理與轉型策略。自主精進並遵循國際框架TNFD（自然相關財務揭露）、IFRS-S2（氣候相關揭露），從自然、客戶、社會共好角度，整合氣候暨自然風險的辨識流程，發展相應行動方案強化風險管理的效度。舉例來說，國泰世華透過聯徵中心「金融業氣候實體風險資訊整合平台」，發展水資源乾旱的自擬情境分析，以評估特定產業中的企金授信戶，因水資源不足所導致的營運衝擊，會對國泰世華帶來何種影響；透過此分析，能更加明確化損失，有助國泰世華提前布局降低氣候自然風險。

國泰產險發揮「保險保障、損害防阻」核心職能，將氣候議題納入產品生命週期，積極研發再生能源保險、農業保險及環境責任保險等永續保險商品。舉例而言，國泰產險運用碳會計金融合作夥伴關係（ PCAF） 方法學進行車險與商業險碳強度計算，並據此推動承保控管措施，持續發揮保險力量邁向產品綠色轉型。於自身營運導入溫室氣體盤查作業，針對碳排放量來源進行檢視，辨識出營運能耗熱點，主要來自辦公室能源使用，因此推動職場改造，發展低碳高效能的混合辦公模式，去 (2023) 年營運碳排減碳成效達11.4% ，其中總部大樓及敦南信義大樓已達綠電使用100%。