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彭金隆：2026如期接軌壽險商品應減少過度保證擴大保障

經濟日報／ 記者林勁傑／台北即時報導

金管會主委彭金隆今日出席外商壽險研討會表示，接軌國際財務報導準則IFRS17及新一代清償能力TW-ICS兩項制度對壽險業發展至關重要，會如期在2026年實施。過去壽險商品設計有過多保證，保障部分卻偏少，未來商品結構朝向減少過度保證，擴大保障，是壽險業要面對的重要挑戰。

彭金隆指出，IFRS17及TW-ICS是壽險業轉型重要兩套制度，會如期在2026年實施，面對環境更多挑戰，壽險市場規模會擴大，市場波動將更為劇烈，壽險業必須強化資本韌性因應。保險局推出三階段在地化調適措施，年底前會根據台灣真實需求再做一次調整，給產業一年的時間接軌。

談到保障部分，彭金隆說，壽險業過去面臨長期低利率環境，造成大量且長時間在商品價值「過度偏重儲蓄而輕忽保障」，隨著環境改變，商品結構在未來應該被改變為更著重保障。過去壽險商品設計有過多保證、保障部分卻偏少，未來商品結構朝向減少過度保證，擴大保障，這是壽險要面對的重要挑戰。

彭金隆提到，新內閣特別重視AI，他自己上任後與各部會首長很快被要求去上AI相關課程，後來包括副首長及各局長也接受相關訓練，AI是未來政府很重要政策。金管會立場非常希望業者提出更好作為，利用科技工具解決保險經營問題。

他強調，現已陸續放寬法令，允許各集團對金融機構投資可外溢到其他機構，例如某家銀行或保險對金融機構投資產生的專利或技術移轉給其他金融機構，鼓勵集團開發方式提升保險科技應用效益，再來會放寬「業務試辦辦法」，把狹窄業務試辦做大幅度放寬，法規很快公布。對壽險業各式業務，有新科技或創新作法可透過示範方式達到業務改進及效率提升，歡迎壽險業提出需求，金管會會主動詢問市場需要創新協助的地方，鼓勵提出試辦以創新市場。

保險 壽險業 金管會

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