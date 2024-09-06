永豐銀太陽能光電設備融資第1季市占衝30% TCFD 報告獲績優

永豐銀行6日榮獲政治大學企業永續管理研究中心頒發「第一屆氣候相關財務揭露（TCFD）報告書評鑑－績優銀行」肯定，且為受邀分享報告書亮點的銀行業者代表。永豐銀行表示，首版TCFD報告書（2022年度）獲評績優，奠定良好資訊揭露基礎；最新版（2023年度）報告書更進一步整合TNFD框架，以四大構面揭露資訊，並初次鑑別與自然議題相關的風險及機會，提供利害關係人詳盡說明。

永豐銀行表示，最新版《2023年氣候暨自然相關財務揭露報告書》以四大構面剖析因應氣候與自然議題之執行成果，包括「治理」構面的組織、架構與職責；「策略」構面鑑別氣候議題風險及機會；「風險管理」構面則透過情境分析方式評估氣候變遷產生的潛在衝擊；「指標與目標」構面於原有PCAF[2]財務碳排相關數據導入ISO 14064驗證外，並針對迴避碳排及促進碳排等PCAF新增衡量方式進行盤查，期進一步提升氣候韌性。永豐銀行自前（2022）年起發布《TCFD報告書》，已連續二年榮獲英國標準協會（BSI）氣候相關財務揭露最高等級「Level 5+：Excellence」認證。

除詳盡資訊揭露外，永豐銀行指出，呼應全球淨零趨勢與目標，依循母公司－永豐金控永續願景與發展藍圖，以三大面向推動永續發展；自身營運面－全分行導入「eNote」電子表單、提供數位無紙化交易，完成國內外據點溫室氣體盤查並通過第三方驗證及採購520萬度再生能源電力及購買台灣碳交所首批碳權等。

金融工具上，領先提供太陽能光電設備專案融資貸款，截至今 (2024) 年第1季市占率約30%，並跨足儲能、小水力、節能船等專案融資及推展綠色存款、綠建築房貸及永續發展連結貸款等；市場發展面－建構綠能電廠資訊管理系統及綠電信託交易平台，協助企業能源轉型，實踐「翻轉金融共創美好生活，Together, a better life」企業願景。