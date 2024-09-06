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公股行庫例會 財長重申房貸四大原則

經濟日報／ 記者林勁傑／台北即時報導
財政部長莊翠雲。記者呂俊儀／攝影
財政部長莊翠雲。記者呂俊儀／攝影

財政部5日舉辦第2季公股金融事業例行研討會，各行庫董總與會。財長莊翠雲重申行政院長卓榮泰的四大原則，包括維護金融體質的安全、民眾自住首購及契約中的貸款要優先、行庫必須自主調整貸款結構、以及新青安貸款需審慎核定及嚴格管理。

莊翠雲也對公股金融機構重申強化「雙引擎、雙翅膀」政策，期勉公股銀行消金業務還有空間成長。此外，研討會主題還聚焦「數位、數據」，由華南銀行分享如何透過數據分析、數位行銷經營客群，外部專家由管理顧問公司麥肯錫報告相關主題，莊翠雲及多間行庫董事長對數位議題展現興趣。未來各行庫可能再找時間拜訪華銀，參訪並深入了解數位轉型專責單位。

針對房貸限貸風波，財政部4日已召集公股銀行總經理開會，提出七大事項督導公股銀，首要是配合辦理建立自用住宅貸款留控機制，包括各銀行貸款額度優先提供民眾自用住宅貸款及已承諾貸款。另加強客服，提供電話諮詢專線以利民眾查詢。

自用住宅 華南銀行 財政部

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