聽新聞
test
0:00 / 0:00
公股行庫例會 財長重申房貸四大原則
財政部5日舉辦第2季公股金融事業例行研討會，各行庫董總與會。財長莊翠雲重申行政院長卓榮泰的四大原則，包括維護金融體質的安全、民眾自住首購及契約中的貸款要優先、行庫必須自主調整貸款結構、以及新青安貸款需審慎核定及嚴格管理。
莊翠雲也對公股金融機構重申強化「雙引擎、雙翅膀」政策，期勉公股銀行消金業務還有空間成長。此外，研討會主題還聚焦「數位、數據」，由華南銀行分享如何透過數據分析、數位行銷經營客群，外部專家由管理顧問公司麥肯錫報告相關主題，莊翠雲及多間行庫董事長對數位議題展現興趣。未來各行庫可能再找時間拜訪華銀，參訪並深入了解數位轉型專責單位。
針對房貸限貸風波，財政部4日已召集公股銀行總經理開會，提出七大事項督導公股銀，首要是配合辦理建立自用住宅貸款留控機制，包括各銀行貸款額度優先提供民眾自用住宅貸款及已承諾貸款。另加強客服，提供電話諮詢專線以利民眾查詢。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言