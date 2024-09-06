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凱基證券、凱基期貨蟬聯期貨鑽石獎兩大獎 多元服務獲讚

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
凱基證券、凱基期貨榮獲期貨鑽石獎兩項大獎肯定，由凱基證券作業管理處主管潘亞藩(右)、凱基期貨總經理王敦仁代表領獎。(凱基證券/提供)
凱基證券、凱基期貨榮獲期貨鑽石獎兩項大獎肯定，由凱基證券作業管理處主管潘亞藩(右)、凱基期貨總經理王敦仁代表領獎。(凱基證券/提供)

臺灣期貨交易所舉辦第10屆「期貨鑽石獎」年度評比揭曉，凱基證券與凱基期貨再度囊括「期貨交易輔助人交易量鑽石獎」第一名及「期貨經紀商交易量鑽石獎」第二名，多元金融商品與全方位服務創造出穩定獲利的佳績、推升市場成交量，同時鼓勵客戶透過期貨商品進行避險及投資，更落實推動永續發展，各項卓越表現獲專家學者一致肯定。

凱基證券長年做為期貨交易輔助人交易量第一名的領導券商，總經理方維昌表示，凱基證券除了持續協助客戶透過期貨投資及避險，提供完整、穩定且快速的期貨交易平台，像是「隨身e策略」APP及「新超級大三元」AP等系統，也具備豐富多元的功能以及客製化的操作介面，是新一代證期權交易平台的最佳選擇，成為投資人的首選券商。此外，凱基證券重視投資人的風險屬性及商品適合度，協助投資人投資及避險，亦強調風險控管與提醒機制，不讓投資人暴露在高於己身風險承受度之上，因此獲得台灣市場期貨投資人高度信賴。

凱基期貨總經理王敦仁指出，榮獲期貨經紀商交易量鑽石獎，彰顯公司秉持「以客戶為中心」理念、推動數位創新、建構完善智能交易服務並全面優化客戶體驗的成效，包含導入多項雲端智能交易與滿足多元期顧策略諮詢服務，締造期顧收入同業第一的佳績，同時強化行情備援、交易系統及設備之升級及擴充、並積極爭取職業安全衛生等多項ISO認證，營造更友善的金融環境。此外，凱基期貨積極落實公平待客，榮獲金管會「113年度公平待客評核」排名前25％成績，並獲頒最佳進步獎雙料殊榮，其中「隨身e策略」APP領先同業增加無障礙使用介面，更成為台灣首家獲得「APP無障礙認證」期貨商。

凱基證券、凱基期貨致力提升市場動能，積極參與多項創新商品推廣，以One KGI服務展現全方位金融服務集團的市場競爭力，為社會提供永續金融解決方案，並以不斷超越自我為標竿，打造更友善的金融環境，期許推動期貨市場邁向更高的里程碑。

凱基證 臺灣期貨交易所

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