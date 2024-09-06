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南山發海外債 籌7億美元

經濟日報／ 記者陳美君／台北報導
南山人壽4日發行7億美元10年期次順位資本債券，這也是台灣史上單筆最大發行量的金融機構美元債。 聯合報系資料照
南山人壽4日發行7億美元10年期次順位資本債券，這也是台灣史上單筆最大發行量的金融機構美元債。 聯合報系資料照

台灣最大的非金控持股壽險公司–南山人壽昨（5）日宣布，在新加坡註冊成立的特殊目的公司（SPV）Nanshan Life Pte. Ltd已成功定價首檔海外美元債券，將發行10年期次順位債券7億美元，為台灣史上最大單筆發行量的金融機構美元債券，票面利率為5.45%。

南山人壽於新加坡的SPV發行首筆海外美元次債，定價水準為美國10年期公債利率加170個基本點，票面利率為5.45%。

壽險公司申設SPV發債概況 圖／經濟日報提供
壽險公司申設SPV發債概況 圖／經濟日報提供

南山人壽表示，投資人對本次發行反應熱烈並踴躍認購，最終超額認購倍數超過兩倍，債券發行亦獲得標準普爾BBB評等及惠譽BBB評等。

為協助保險業在2026年順利接軌TW-ICS、充實資本結構，金管會保險局於2024年3月宣布允許台灣保險公司透過在海外成立SPV發行具資本性質的債券。

在南山人壽之前，國泰人壽搶得頭香，透過新加坡設立全資持有的Cathaylife Singapore Pte. Ltd.，兩度發行海外美元次債。

國壽率先在7月5日發行10年期美元次順位公司債，金額為6億美元，發行收益率為5.988%，票面利率為5.95%。

緊接著，國壽又在8月28日完成15年期首10年不可贖回的美元次順位債定價，發行規模為3.2億美元，定價水準為T10+150基本點（以美國10年期公債為基準利率），發行收益率5.329%，票面利率為5.3%；國壽表示，已順利達成全年新台幣800億元的發債目標。

富邦金控（2881）總經理韓蔚廷先前表示，富邦人壽今年擬發債750億元，但暫無申設SPV的規劃，主要是內部研判，目前在台灣就能成功發行債券，且發行條件內部認為可以接受，程序簡單、成本也較低。

新光人壽先前指出，著眼國外利率目前還維持在高檔，預料今年還不會去海外設立SPV，但新壽會依據法規行動，最快會在明年推動相關計畫。

另外，包括凱基人壽、台灣人壽等，目前暫無申設SPV的計畫。

保險 成功 新加坡

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