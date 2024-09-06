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南山人壽擁兩大優勢 強健資本、提升國際能見度

經濟日報／ 記者陳美君／台北報導

保險業將於2026年接軌新一代清償能力制度TW-ICS，為協助業者順利接軌，金管會保險局開放壽險業以海外特殊目的公司（SPV）發債籌資；今年下半年以來，國泰人壽、南山人壽搶搭聯準會9月降息順風車，透過SPV發行的海外債券獲國際投資人熱烈追捧，兩業者的美元債發行利率也低於市場預期。

南山人壽昨天表示，為響應此新規，內部籌備已久，本次債券的定價發行主要是為了優化南山的資本結構，在穩健的基礎上有效地提高資本適足率，為2026年採用台灣ICS制度做更充分的準備外，也成功提升南山人壽的國際能見度。

南山人壽指出，本次發行成功吸引各地區的優質投資人，其中78%分配予亞洲、22%分配予歐洲。

就投資人種類而言，本次發行68%分配給資產管理公司與基金公司、17%分配予保險、退休基金或公營機構、10%分配予銀行與其他金融機構、5%分配予私人銀行及企業投資人。

國泰人壽在8月底二度透過新加坡SPV發行美元債券並完成定價，在投資人積極參與下，超額認購逾十倍。

國泰人壽表示，發行海外債券可吸引更多優質及長線投資者之青睞，且區域更具分散性，將有利於公司多元化投資人基礎、提升國際能見度。

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