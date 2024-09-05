國銀前七月放款激增1.7兆 7月底餘額衝40兆 逾一年半來新高

AI產業熱，又逢進入第3季科技廠旺季備貨潮，使國銀放款量能大噴發。據金管會統計，7月國銀放款月增6,520億元，前七月大增1兆7,721億元，單月和前七月增額均寫史上新高。

由於電子業多元力量助攻，推升7月底國銀總放款餘額攀升到40兆8,908億元，年增8.8%、是19個月新高，全年料維持高成長動能。

近年存放比概況 圖／經濟日報提供

銀行局副局長童政彰說，國銀總放款中，又以7月周轉金放款月增4,714億元最大也寫史上單月新高，關鍵主因是民營企業對AI產業發展前景持樂觀態度，相關供應鏈有購備料支應生產的需求陸續浮現，因此開始動撥周轉金。

法人說，就7月外銷訂單、製造業PMI的等各項經濟指標來看，都反映科技巨頭AI需求、手機等電子新品的拉貨動能、及半導體等電子產業當前延續回補庫存的擴張趨勢。

目前台灣外貿有消費旺季、及AI需求支撐，內需也穩定，台灣經濟仍處內外皆熱階段，但時序進入第4季，政經情勢複雜多變，高基期壓力也大，需留意經濟隨時轉折，也替企業資金需求動能埋變數。

金管會昨公布7月國銀存放款狀況。7月底國銀總放款40兆8,908億元，單月大增6,520億元或1.62%，年增8.8%連九個月走揚更是19個月新高，顯示放款需求轉熱。

若以用途別來看，以周轉金放款大增4,714億元最多，童政彰說，7月國銀周轉金放款大增，有四大主因，一、政府有標案進行，相關廠商動用押標金，二、企業動撥資金。三、民營企業發股利需求，四、民營企業購備料支應生產需求，其中又以AI相關產業購備料需求最熱，顯示AI產業前景樂觀，光民營企業資金需求，單月就大增3,562億元攀史上新高。

童政彰說，周轉金和民營企業資金需求轉熱，反映了企業接單備料的需求，也反映了企業對未來景氣持樂觀的看法。

7月底國銀總存款月增6,322億元或1.11%，放款月增幅遠高於存款，使7月底存放比攀升到70.77%是21個月新高，月增0.36個百分點。