金管會宣示 AI應用兼顧發展、安全

金管會副主委陳彥良昨（5）日於「2024 AI金融科技發展論壇」表示，現在進入AI銀行應用階段，包括反洗錢、反資恐以及金融市場預測，但市場總有風雨，金管會先前已發布金融業運用AI六大指引，會兼顧金融業發展與安全。

陳彥良昨天笑稱，「前天我也帶著雨傘」，因為台股一度跌千點，不過相較前次跌1,800點的經驗「我們都很穩」。

金融總會理事長蘇建榮表示，金融跟科技結合是趨勢，但還不夠，要加入AI才是發展新趨勢；不只可落實普惠金融，更讓金融科技更普及，金總在金管會指導下成立金融科技共創平台、金融科技創新園區，結合金融業界和科技業界，且金管會已發布指引，相信未來金融業在AI應用上會非常旺。

論壇期間，在場金融科技新創業者反映，國發基金投資有兩種模式，一是直接投資，金額至少1億元，因此新創業者去找國發基金，多數會被引導走向搭配創投模式，前提是創投若評估可投資，國發基金搭配，但重點在於國內創投普遍對金融科技產業不熟悉且興趣不高，創投不想投，國發就不會跟，很多金融科技業者都有找過國發基金，最後順利的不多，建議可以推動金融科技基金，成為領頭羊帶動創投或其他資金進來。

中信數位科技處資深副總經理王俊權表示，台灣看到輝達創辦人黃仁勳的新聞都很「嗨」，但他每次看著黃仁勳的新聞「嗨著嗨著就哭了」。因為台灣不是真的AI科技中心，頂多只能稱為AI科技製造中心。