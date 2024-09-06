兩大壽險推保單借款利率優惠 最低下探2.5%

開學季來臨，許多家長面臨繳學費、補習費等壓力，為協助保戶解決短期資金需求高峰，國泰人壽、新光人壽兩大壽險公司即日起皆推出保單借款利率優惠活動，利率最低下探2.5%。

國泰人壽表示，2024年報稅季推出的「超樹貸3」保單借款利率優惠活動，客戶申請踴躍，在兩個月的活動期間內，申請總件數逾8.4萬件。考量開學季即將到來，保戶短期資金需求提升，即日起再推出「超樹貸4」保單借款優惠專案，提供全管道2.5%優惠利率，讓客戶可以透過便利的保單借款服務，用最優惠的方式讓資金迅速到位。

國泰人壽指出，「超樹貸4」保單借款利率優惠活動，無需審核、不綁約，只要保單要保人擁有可借款的新台幣保單（具有保單價值準備金），申請期間至10月31日止，優惠期間借款且超過專案開始前餘額的部分，即享有2.5%優惠利率至11月11日止，11月12日後則恢復各保單之原借款利率計算。

國泰人壽提醒保戶，專案期間越早借款即可享有越長期間的優惠利率，然借款同時仍須留意，保單借款以保單提供之保障為抵押，故適用情境主要為短期資金需求，不適合用來長期理財。

新光人壽則推出「龍e貸Ⅱ」台幣保單借款專案，即日起至9月20日止，針對收費管道為非派員之台幣保單，提供一年期優惠借款利率，線上、線下優惠利率分別為2.5% 與3.5%，保戶可善加利用調度資金，讓生活及資金運用更具靈活性。

新光人壽表示，新壽保單借款具備手續簡便、撥款快速、毋須徵信、免擔保人、免開辦費等優點，對於有資金需求的保戶而言，專案固定期間的優惠利率，也可節省可觀的利息支出。