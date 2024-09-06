快訊

熱爆飆38度高溫 吳德榮：摩羯為今年最強颱 下周擾動變數多

美就業報告發布前擔憂加劇 道指跌219點、史指連3跌

兩大壽險推保單借款利率優惠 最低下探2.5%

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北報導

開學季來臨，許多家長面臨繳學費、補習費等壓力，為協助保戶解決短期資金需求高峰，國泰人壽、新光人壽兩大壽險公司即日起皆推出保單借款利率優惠活動，利率最低下探2.5%。

國泰人壽表示，2024年報稅季推出的「超樹貸3」保單借款利率優惠活動，客戶申請踴躍，在兩個月的活動期間內，申請總件數逾8.4萬件。考量開學季即將到來，保戶短期資金需求提升，即日起再推出「超樹貸4」保單借款優惠專案，提供全管道2.5%優惠利率，讓客戶可以透過便利的保單借款服務，用最優惠的方式讓資金迅速到位。

國泰人壽指出，「超樹貸4」保單借款利率優惠活動，無需審核、不綁約，只要保單要保人擁有可借款的新台幣保單（具有保單價值準備金），申請期間至10月31日止，優惠期間借款且超過專案開始前餘額的部分，即享有2.5%優惠利率至11月11日止，11月12日後則恢復各保單之原借款利率計算。

國泰人壽提醒保戶，專案期間越早借款即可享有越長期間的優惠利率，然借款同時仍須留意，保單借款以保單提供之保障為抵押，故適用情境主要為短期資金需求，不適合用來長期理財。

新光人壽則推出「龍e貸Ⅱ」台幣保單借款專案，即日起至9月20日止，針對收費管道為非派員之台幣保單，提供一年期優惠借款利率，線上、線下優惠利率分別為2.5% 與3.5%，保戶可善加利用調度資金，讓生活及資金運用更具靈活性。

新光人壽表示，新壽保單借款具備手續簡便、撥款快速、毋須徵信、免擔保人、免開辦費等優點，對於有資金需求的保戶而言，專案固定期間的優惠利率，也可節省可觀的利息支出。

台幣 客戶 補習

延伸閱讀

屏縣專案取締不停讓車輛及違規行人 行人違規是車輛5倍

屏東3天取締不停讓行人及行人違規 人比車多逾3倍

自詡減碳潛力佳 印尼籲已開發國家來投資綠色經濟

Honda Taiwan推出騎士護胸、安全加倍專案

相關新聞

投資型保單 前七月業績失色

金管會2023年7月頒布投資型保單禁令，加上今年訂出高價值保單獎勵機制，成為壓住投資型保單市場的兩大石頭。

台幣強升1.17角 終止連四貶 美元走弱 亞幣全數反攻

美國就業數據遜於預期，亞洲貨幣全數反攻，新台幣匯率昨（5）日強升1.17角，收在32.071元，終止連四貶，成交量15....

國銀前七月放款激增1.7兆 7月底餘額衝40兆 逾一年半來新高

AI產業熱，又逢進入第3季科技廠旺季備貨潮，使國銀放款量能大噴發。據金管會統計，7月國銀放款月增6,520億元，前七月大...

外資前八月淨匯入 創高 但資金沒走 後市動能無虞

金管會昨（5）日公布，外資8月淨匯入14.2億美元，累計前八月淨匯入近280億美元（以8月底台幣對美元收盤價31.94元...

南山發海外債 籌7億美元

台灣最大的非金控持股壽險公司–南山人壽昨（5）日宣布，在新加坡註冊成立的特殊目的公司（SPV）Nanshan Life ...

南山人壽擁兩大優勢 強健資本、提升國際能見度

保險業將於2026年接軌新一代清償能力制度TW-ICS，為協助業者順利接軌，金管會保險局開放壽險業以海外特殊目的公司（S...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。