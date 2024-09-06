台幣強升1.17角 終止連四貶 美元走弱 亞幣全數反攻

美國就業數據遜於預期，亞洲貨幣全數反攻，新台幣匯率昨（5）日強升1.17角，收在32.071元，終止連四貶，成交量15.975億美元。

中央銀行統計顯示，美元指數昨天下挫0.38%，主要亞幣全數挺升，其中日圓強升0.95%，韓元升值0.4%，新台幣上漲0.36%，星元與人民幣升幅分別為0.28%與0.17%。

昨日主要貨幣對美元升貶幅 圖／經濟日報提供

匯銀主管指出，美國就業數據表現欠佳，激發市場對美聯準會9月可能擴大降息幅度預期，導致美元走弱、新台幣等主要亞幣彈升。

匯銀主管表示，外資昨天有進有出、全天來看仍偏向匯出，出口商也進場拋匯，央行作壁上觀，僅在場外盯盤、未見積極調節。展望後市，匯銀主管預估，新台幣匯率短期內仍將位於32~32.2元區間波動。

美國勞工部數據顯示，7月職缺數降至三年半以來低點，加深市場對美國經濟衰退的不安，美元指數及美債殖利率紛紛下挫，美股主要指數漲跌互見。

台股昨天開高走低，盤中一度大漲300點，新台幣匯率也升至32.06元、最多大漲1.28角。不過匯價漲多，吸引美元買盤進場，終場升值1.17角，收在32.071元。

央行外匯局長蔡烱民昨天分析，股市前天盤中一度重挫逾千點，主要是對美國經濟「硬著陸」的擔憂，但目前看起來美國經濟仍以「軟著陸」機率較高，即使就業市場走緩，美國經濟依舊維持成長動能，短期應該不會看到美國經濟明顯衰退。

外匯交易員分析，市場原本押注美聯準會9月降息1碼，但若美國經濟衰退跡象愈來愈明確，降息幅度可能擴大至2碼，金融市場風向又會改變。雖然股匯市昨天同步反彈，但關鍵還是美國即將公布的非農就業數據，將牽動聯準會降息幅度與時程。

對於美聯準會貨幣政策動向，蔡烱民表示，9月看起來一定會降息，只是降多少的問題，昨天主要亞幣升值，主要是反映市場預期聯準會9月可能擴大降息幅度至2碼，導致美元走弱，是受到國際因素牽動。