投資型保單 前七月業績失色

金管會2023年7月頒布投資型保單禁令，加上今年訂出高價值保單獎勵機制，成為壓住投資型保單市場的兩大石頭。

金管會保險局昨（5）日公布最新統計，今年前七月投資型保單新契約保費降至1,626億元、年減12.3％，下探至少四年新低，今年下半年面對資本市場波動可能加劇，保險局坦言「表現可能會跟上半年差距不會太大」。

保險局公布統計，至少四年來、前七月投資型保單新契約保費數字「逐年下滑」，從2021年前七月的3,402億元，降至2022年同期的2,373億元、2023年的1,854億元，2024年降至1,626.6億元。

保險局副局長蔡火炎昨天解釋，今年前七月投資型保單成績單下滑，主要有兩大原因，第一，去年基期較高，主因受到去年上半年有停售效應，墊高比較基期。

第二，價值保單獎勵機制，造成壽險業者商品轉型，投資型保單高保險合約服務邊際（CSM）商品較低，因此保險公司轉型賣CSM比較高的保單。

蔡火炎坦言，今年投資型保單新契約保費「目前還是沒有比去年好」，由於投資型保單與資本市場表現的確有相關，下半年資本市場波動如果更大，投資型保單「表現可能會跟上半年差距不會太大」。

此外，蔡火炎指出，今年金管會訂出高價值保單獎勵機制，祭出增加國外投資1個百分點，鼓勵壽險業者銷售高保險合約服務邊際（CSM）商品，因此壽險業轉型賣CSM較高的保單，希望達到轉型，應該也是影響今年投資型保單初年度保費較去年下滑原因。

金管會今年端出給壽險業者的CSM商品獎勵標準，鼓勵業者多推行第一類商品，也就是利潤較高、保障成分高的保單，主要以健康險與死亡險為主，有助於壽險業者國外投資。