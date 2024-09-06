外資前八月淨匯入 創高 但資金沒走 後市動能無虞

金管會昨（5）日公布，外資8月淨匯入14.2億美元，累計前八月淨匯入近280億美元（以8月底台幣對美元收盤價31.94元估算，約新台幣8,943億元），史上同期新高，推升外資累積餘額攀升到2,735億美元，等於外資在台已投資新台幣8.7兆元，顯示外資看好台股，後市資金動能無虞。

但若以外資買賣超來看，據金管會統計，累計前八月外資大賣超台股4,086億元（上市櫃公司合計），歷來第四大賣超額，同期外資淨匯入卻又大賣超台股，到底外資是走或留？

外資淨匯出入概況 圖／經濟日報提供

金管會官員說，第3季全球股市波動加劇，外資對台股轉趨保守，可能賣超獲利了結後先匯出，再淨匯入本金。

金管會的外資淨匯出是以外資投資台灣的「資產面」計算，主要是外資投入本金的進出，與央行單純計算「現金流」的匯出數字不同。

換言之，外資淨匯入本金增加，但賣超獲利後的盈餘有淨匯出，所以反映在央行外資匯出及賣超台股數字上。

邁入9月後市場變數增多，法人指出，包括美聯準會降息幅度與速度、蘋果iPhone 16能否創造換機周期，日本央行何時再升息，11月美國總統大選誰能勝出，總經、產業、貨幣政策及大選都將牽動外資動向。

法人說，經濟開始趨緩時，市場會反映末端資金行情，台灣經濟依舊「內外同熱」，但因第4季高基期壓力加大，可能得留意今年底到明年上半年的轉折點。

金管會昨公布8月最新外資匯出入數字。數據顯示，今年首季外資淨匯入152億美元，4月小幅淨匯出，5月大舉淨匯入117億美元攀史上單月巔峰，6月續淨匯入66億美元，第2季淨匯入170億美元。

7月外資轉淨匯出57億美元，8月僅小幅匯入14.2億美元，顯示外資對全球政經情勢、台股基本面轉趨謹慎。

因今年前八月僅4月和7月出現外資淨匯出，其餘六個月均淨匯入，尤其5月大舉匯入，若第4季外資未有大幅淨匯出，全年淨匯入有機會挑戰史上新高。全年淨匯入史上新高是2023年的295億美元。