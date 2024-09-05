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台新金戰將加一！挖角詹景翔任金融市場事業總處執行長

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北即時報導
台新金再發五大聲明。本報資料照片
台新金再發五大聲明。本報資料照片

台新金（2887）高層戰將再添一人！台新金5日公告最新人事案，在金控投資長暨台新銀行金融市場事業總處執行長簡展穎8月辭職之後，金融市場事業總處執行長一職將由國泰世華銀行前副總詹景翔出任，將於9月10日生效。

台新金控代子公司台新銀行公告新任金融市場事業總處執行長，由詹景翔出任。詹景翔為1972年次，東吳大學經濟系、英國倫敦城市大學投資管理碩士，出身外匯交易員，過去曾任職於玉山、德意志、渣打、瑞士信貸等銀行，於2013年加入國泰世華銀，4年後升副總，如今轉戰台新銀行，寫下台新銀成立32年來，事業群最年輕執行長的紀錄。

台新金自今年以來已有不少高層職務調整。先是延攬前經濟部長王美花，進入台新金董事會出任獨立董事，邀請前財政部常務次長、前財團法人聯合信用卡處理中心董事長劉燈城出任台新投信董事；另外，台新投顧董事長則由前中小企業信用保證基金總經理洪素珍接任。

8月底又通過4大董事任命案，包含華南金控前董事長張雲鵬，出任台新金控旗下台新銀行董事；台大前校長楊泮池、全球人壽前董事劉積瑄出任台新人壽董事；陽明海運前董事長鄭貞茂接任台新投信董事，4人都於9月1日上任。

台新金控 國泰世華 董事長

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