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雷仲達卸任後…10月將改選銀行公會理事長 熱門人選「二選一」

經濟日報／ 記者廖珮君／台北即時報導
在兆豐金前董事長暨公會理事長雷仲達（圖）卸任後，銀行公會將在10月1日召開會員大會，改選理事長。記者胡經周／攝影
在兆豐金前董事長暨公會理事長雷仲達（圖）卸任後，銀行公會將在10月1日召開會員大會，改選理事長。記者胡經周／攝影

銀行公會將在10月1日召開會員大會，改選理事長，銀行圈預期，新任理事長將從目前新任的台灣金董事長凌忠嫄、與兆豐金董事長董瑞斌，兩人中擇一擔任。據了解，理事長人選將是由府院高層欽點出爐，將在9月下旬會更明朗。

在兆豐金前董事長暨公會理事長雷仲達卸任後，目前銀行公會理事長是由合庫金董事長林衍茂代理；而雷仲達與卸任的前台銀董事長呂桔誠則將轉任銀行公會顧問。

為因應10月會員大會改選理事長，銀行公會將在下周一（9月9日）理監事會上，通過由台北市銀行公會改派新的會員代表名單，包括凌忠嫄、董瑞斌、華南金董事長陳芬蘭、彰銀董事長胡光華、土銀董事長何英明等五人，板信銀董事長謝娟娟則是由新北市銀行公會改派。

依公會選舉程序，這六人改派為機構法人的會員代表後，就可在10月1日會員代表大會中享有選舉和被選舉權，也有投票權，簡單說，這六人參加會員大會，當天被選為理監事後，就可再召開理事會，進一步推選出常務理事，之後從常務理事中再推選出理事長。目前銀行公會常務理事編七人，目前僅有三位，還缺四位。

依過往慣例，銀行公會理事長都由台灣金擔綱，但前理事長雷仲達也出身兆豐金，約莫大會選舉前七天，理事長人選才會明朗。

此外，據了解，行政院已8月底核定金管會前主委黃天牧轉任存保董事長，料近期將就任。

董事長 金管會

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