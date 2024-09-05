最強前八月！外資累計淨匯入近280億美元 第4季埋變數

金管會公布，八月外資淨匯入14.2億美元，累計前八月淨匯入近280億美元，約折合8,943億元台幣（以8月底台幣對美元收盤價31.94元估算），寫史上同期新高紀錄，推升外資累積餘額攀升到2,735億美元高點，等於外資在台已投資8.7兆元台幣，顯示外資仍看好台股，台股後市資金動能無虞。

但若以外資買賣超數字來看，據金管會統計，累計前八月外資卻大賣超台股4,086億元台幣（上市櫃公司合計）寫史上第四大賣超額，同期外資淨匯入、卻又大賣超台股，到底外資是走還是留？

金管會官員說，第3季全球股市波動加劇，外資對台股轉趨保守，可能賣超先獲利了結後先匯出，再淨匯入本金。

金管會的外資淨匯出數字，是以外資投資台灣的「資產面」做計算，主要是外資投入本金的進出，與央行單純計算的「現金流」的盈餘匯出數字不同。

換言之，外資淨匯入本金增加，但賣超獲利後的盈餘有淨匯出，所以反映在央行及賣超台股的數字上。

但時序邁入九月後，市場將遭遇一連串變數，法人指出，包括美國聯準降息幅度與速度、蘋果 iPhone16 能否創造換機周期，日本央行何時再度升息，11月美國總統大選誰能勝出，總經、產業、貨幣政策及大選都將牽動外資動向。

該法人說，經濟一開始轉向趨緩時，市場會反映資金釋出來走末端行情，台灣經濟仍暫維持「內外同熱」格局，但因第4季高基期壓力加大，可能得需留意今年底到明年上半年的轉折時點。

金管會公布八月最新外資數字。據數據顯示，今年首季外資淨匯入152億美元後，僅四月小幅淨匯出，五月反手大舉淨匯入117億美元攀史上單月巔峰，六月仍續淨匯入66億美元，第2季也淨匯入了170億美元。

七月外資轉淨匯出57億美元，八月卻僅小幅回補14.2億美元，顯示外資仍對全球政經情勢、台股基本面轉趨謹慎。

也因今年前八個月中，僅四月和七月出現外資淨匯出，其餘六個月外資全呈淨匯入，尤其5月外資墊高了累計前八月外資淨匯入量能達近280億美元，若第4季外資未有大幅淨匯出，全年淨匯入額仍有機會挑戰史上新高。全年淨匯入史上新高是2023年，當時全年淨匯入額是295億美元。