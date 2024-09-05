壽險保費連六月「入不敷出」 但現金淨流出規模縮減至五個月新低

美國聯準會9月降息預期發酵，壽險解約潮明顯緩解。保發中心5日公布最新統計，今年7月，壽險業保費連六月呈現「入不敷出」，但現金淨流出規模已進一步縮減至190億元，為五個月低點。

保發中心資料指出，7月壽險保費收入為2,270億元，為去年7月以來、逾一年最多，保險給付同步增加至2,460億元，為兩個月高點。不過，因7月保費收入的增加速度超前保險給付，因此，收入扣除給付後，現金淨流出190億元，為今年3月以來的五個月最低。

累計今年前七月，保險給付仍高達1兆5,739億元，較保費收入1兆3,612億元，高出2,127億元。不過，7月保險給付件數降至437萬件、跌至五個月新低，顯示保險解約潮已見緩解。

壽險業主管指出，近年來，因美國聯準會鷹派升息激勵美元雙率雙升，市場驚爆美元保單解約潮，導致壽險保費收入低於保險給付；展望保費收入前景，國泰人壽執行副總林昭廷先前在法說會上指出，近期的解約情況比過去要來得和緩，加上公司陸續提高宣告利率、提升壽險商品的投資魅力，預料保費收入前景將轉佳。

壽險業主管說，保單解約潮是否持續延燒，仍需觀察三大變數，包括美國聯準會降息時程、美債殖利率走勢和新台幣匯率，因聯準會降息會使美元走弱、新台幣匯率相對升值，美債殖利率也可能隨之走低，民眾解約美元保單的意願也會降溫。

壽險業高層指出，雖然保費收入低於給付，但壽險業仍有龐大的投資收入，不致發生流動性危機。此外，市場預期聯準會將於9月降息，強勢美元進入尾聲，同樣有助於緩解美元保單解約風潮。