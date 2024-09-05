快訊

美股早盤平盤波動！勞動市場數據訊號兩極 投資人等待6日非農報告

柯文哲遭羈押…黃國昌曝與館長通過電話 再喊話長期抗戰新威權

AI需求加上第3季科技旺季備貨 國銀放款前七月暴增逾1.7兆元

經濟日報／ 記者廖珮君／台北即時報導
金管會今天公布，國銀7月單月放款淨增額達新台幣6519.8億元，與週轉金放款單月淨增額、民營企業放款單月淨增額同步締造史上單月新高紀錄。圖/本報資料照片
金管會今天公布，國銀7月單月放款淨增額達新台幣6519.8億元，與週轉金放款單月淨增額、民營企業放款單月淨增額同步締造史上單月新高紀錄。圖/本報資料照片

AI產業熱，又逢進入第3季科技廠旺季備貨潮，使國銀放款量能大噴發。據金管會統計，七月國銀放款月增6,520億元，前七月大增1兆7,721億元，單月和前七月增額均寫史上新高，推升七月底國銀總放款餘額攀升到40兆8,908億元，年增8.8%是19個月新高，全年料維持高成長動能。

銀行局副局長童政彰說，國銀總放款中，又以七月周轉金放款月增4,714億元最大也寫史上單月新高，關鍵主因是民營企業對AI產業發展前景持樂觀態度，相關供應鏈有購備料支應生產的需求陸續浮現，因此開始動撥周轉金。

法人說，就7月外銷訂單、製造業PMI的等各項經濟指標來看，都反映科技巨頭AI需求、手機等電子新品的拉貨動能、及半導體等電子產業當前延續回補庫存的擴張趨勢。

目前台灣外貿有消費旺季、及AI需求支撐，內需也穩定，台灣經濟仍處內外皆熱階段，但時序進入第4季，政經情勢複雜多變，高基期壓力也大，需留意經濟隨時轉折，也替企業資金需求動能埋變數。

金管會公布七月國銀存放款狀況。七月底國銀總放款40兆8,908億元，月大增6,520億元或1.62%，年增8.8%連九個月走揚更是19個月新高，顯示放款需求轉熱。

若以用途別來看，以周轉金放款大增4,714億元最多，童政彰說，七月國銀周轉金放款大增，有四大主因，一、政府有標案進行，相關廠商動用押標金，二、企業動撥資金。

三、民營企業發股利需求，四、民營企業購備料支應生產需求，又以AI相關產業購備料需求最熱，顯示AI產業前景樂觀，光民營企業資金需求，單月就大增3,562億元攀史上新高。

童政彰說，周轉金和民營企業資金需求轉熱，反映了企業接單備料的需求，也反映了企業對未來景氣持樂觀的看法。

七月底國銀總存款月增6,322億元或1.11%，放款月增幅遠高於存款，使七月底存放比攀升到70.77%是21個月新高，月增0.36個百分點。

AI 景氣 金管會

延伸閱讀

企業資金需求強勁 國銀7月放款增逾6千億寫單月新高

AI產業帶旺需求 國銀放款創下三個史上新高紀錄

國銀衝刺放款 長天期定存年息上看2%

台企銀拚獲利 三路出擊

相關新聞

雷仲達卸任後…10月將改選銀行公會理事長 熱門人選「二選一」

銀行公會將在10月1日召開會員大會，改選理事長，銀行圈預期，新任理事長將從目前新任的台灣金董事長凌忠嫄、與兆豐金董事長董...

亞幣回神！新台幣匯率強升1.17角、終止連四貶 匯銀主管這樣看

美國就業數據遜於預期，亞洲貨幣全數反攻，新台幣匯率5日強升1.17角，收在32.071元，終止連四貶，總成交量為15.9...

台新金戰將加一！挖角詹景翔任金融市場事業總處執行長

台新金（2887）高層戰將再添一人！台新金5日公告最新人事案，在金控投資長暨台新銀行金融市場事業總處執行長簡展穎8月辭職...

最強前八月！外資累計淨匯入近280億美元 第4季埋變數

金管會公布，八月外資淨匯入14.2億美元，累計前八月淨匯入近280億美元，約折合8,943億元台幣（以8月底台幣對美元收...

央行公布8月外匯存底5,790.58億美元 創歷史新高

中央銀行5日公布，8月外匯存底為5,790.58億美元，創下歷史新高紀錄，僅次於中國大陸、日本、瑞士和印度，全球排名第五...

AI需求加上第3季科技旺季備貨 國銀放款前七月暴增逾1.7兆元

AI產業熱，又逢進入第3季科技廠旺季備貨潮，使國銀放款量能大噴發。據金管會統計，七月國銀放款月增6,520億元，前七月大...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。