企業資金需求強勁 國銀7月放款增逾6千億寫單月新高

人工智慧（AI）產業前景樂觀，民營企業生產購料需求浮現，金管會今天公布，國銀7月單月放款淨增額達新台幣6519.8億元，與週轉金放款單月淨增額、民營企業放款單月淨增額同步締造史上單月新高紀錄。

金管會統計，截至今年7月底止，38家本國銀行放款總餘額一舉衝高至近40兆8908億元，月增高達6519.8億元，單月增額創史上新高，存款總額近57兆7758億元，月增6321.91億元，創近21個月新高，7月底國銀存放比達70.77%，月增0.36個百分點。

金管會銀行局副局長童政彰指出，國銀放款單月淨增加6519.8億元，從放款用途別看，以週轉金放款單月淨增加4714億元最高，若從放款對象別觀察，以對民營企業放款單月淨增加3562億元成長最強勁。

國銀7月放款淨增加6519.8億元、週轉金放款淨增加4714億元及對民營企業放款淨增加3562億元，3大數據創史上單月新高，顯現企業資金需求強勁。

童政彰表示，週轉金放款會反映企業接單備料情形，一定程度投射企業對未來景氣反應，7月國銀週轉金放款動能衝高，主要有4大因素，其中最主要是市場對AI產業發展樂觀，產業鏈有生產備料需求，因此動撥週轉金。

其次是政府標案陸續開出，有些廠商有押標金需求，第3是國營事業陸續動撥週轉金額度，第4是民營企業有發放股利需求。

童政彰提到，企業會動撥週轉金，即代表有購料等實際需求，從台灣採購經理人指數等總經數據看，產業實務面確實對景氣前景有樂觀預期存在，促動國銀整體放款動能向上。

另一方面，國銀7月存款水位亦暴增6321.91億元，背後同樣有4大原因，童政彰表示，首先是有銀行客戶將國外基金款項贖回存入，其次是證券期貨業在境外投資獲利了結後存入。

第3大原因是企業資金調度將海外貨款存入，帶動存款增加，第4是有銀行客戶因應海外購料資金需求發行海外存託憑證，將到位資金款項匯入所致。

金管會今天同步公布，在利息淨收益、手續費淨收益、投資及其他淨收益3大獲利支柱全面成長下，今年前7月整體本國銀行稅前盈餘達3285.1億元，續創史上同期新高，年增11.9%。